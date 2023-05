LADESTED MED HANDELSRETT: Den eldste realistiske avbildingen av Lillesand av Mogens Moe, trolig ca. 1823. Kjente bygg som Skrivergården, Middelskolen, Møglestu og Rådhuset er lette å se. Foto: Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Fra øde strand til Lillesand

I august 2021 feiret vi 200 år med handelsrett for ladestedet Lillesand på Danmark. I den forbindelse trakk Terje Ellefsen linjene atskillig lengre bakover, for å vise forutsetningene dette ladestedet hadde for å eksistere.