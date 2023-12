Ianka Dimitrova Jenssveen har drevet Atelier "E seiår de bare" siden oppstarten i 2018. Nå er det imidlertid over. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Nå stenger hun dørene

Siden åpningen av atelieret «E seiår de bare» i desember 2018 har det vært et samlingspunkt for kunstnere og kunstinteresserte publikummere. Denne helgen, fem år etter åpning, er det imidlertid siste åpningsdag før daglig leder Ianka Dimitrova Jenssveen stenger dørene for godt.