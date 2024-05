På Justøy skole ble det 17. mai lek og moro, og god mat og kaker. Men, det var også rom for litt alvor, i form av varaordfører Oddbjørn Kyllands tale. Den kan leses i sin helhet under bildene.

Oddbjørn Kyllands tale:

Gratulerer med dagen, alle sammen!

17. mai er Grunnlovsdagen. Det vil si at noen få år etter at grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll i 1814 startet man å feire dagen i dag som grunnlovsdagen. 112 menn fra SørNorge ble innkalt til Riksforsamling på Eidsvoll 10. april. En drøy måned senere vedtok de Grunnloven og erklærte Norges selvstendighet. Selvstendigheten varte ikke lenge, etter en kort krig med Sverige på forsommeren inngikk vi våpenhvile og var på ny i union med Sverige. Men dagen 17. mai har blitt markert siden tidlig på 1820 tallet.

Det er ikke bare Norge som feirer nasjonaldag, mange land feirer nasjonens frihet og selvstendighet med store militærparader. Noen nasjoner viser frem sin militærmakt som symbol på selvstendighet. Mange har i ulike sammenhenger kalt Norge for «Anderledeslandet». Når det gjelder nasjonaldagsfeiring er vi også annerledes enn andre nasjoner. Der noen markerer militær styrke, feirer vi vår frihet og selvstendighet med folketog hvor barn og voksne i sin fineste stas går i takt til korpsmusikk og roper hurra!

• Hva er det egentlig som definerer en nasjon?

• Er det egen nasjonalforsamling?

• Er det militær suverenitet over et geografisk område?

For å kunne definere seg som en selvstendig nasjon tror jeg man trenger både egen nasjonalforsamling og militært herredømme innenfor landets grenser, men jeg vil være tydelig på at jeg ikke tror det er nok. Jeg er ganske sikker på at en nasjon uten en felles kultur, og en felles forståelse av hvordan vi opptrer overfor hverandre og sammen, kanskje er noe av det viktigste som må til for at vi kan definere oss som en nasjon.

Hvor vil jeg egentlig med dette? Jeg tror det gjør noe med oss som samfunn, på en positiv måte, at vi velger å markere 17. mai som nasjonaldag og grunnlovsdag med feiring der store og små, pynter seg og samles på fredelig vis.

Selv om feiringen av dagen har endret seg de siste 200 årene, tror jeg det at fokus på den friheten vi har som borgere av dette landet med lystig feiring der barn og voksne feirer friheten med å pynte seg, rope hurra i tog med hornmusikk fremfor at statsapparatet viser frem sin militære slagkraft med Tanks og bevæpnede soldater i gatene og jagerfly i lufta, betyr mye for hvordan vi definerer oss som nasjon.

Men det er ikke alle som er ute og feirer dagen i dag. Det er noen av oss som sitter hjemme fordi de ikke har noen å stå sammen med når de ser på barnetoget. Det er noen som blir hjemme fordi de ikke har klær de føler er like flotte som alle andre som er ute og viser seg frem i på nasjonaldagen. Noen som kanskje har hatt hendelser i livet sitt den siste tiden kjenner det er utfordrende å svare på spørsmålet: «Hvordan går det med deg» fordi de egentlig ikke føler at de har det så greit.

Hvordan vi oppfører oss overfor andre, handler i stor grad om hvordan vi klarer å inkludere andre i fellesskapet vårt. Det handler også om hvordan vi får andre til å føle seg når vi er sammen. Samfunnet er mangfoldig, mennesker er forskjellige. Men skal vi fortsatt være en nasjon definert av det kulturelle felleskapet som skiller oss fra andre nasjoner, håper jeg vi kan utvikle oss i en retning der vi klarer å inkludere flere. Noe av det som gjennom mange år har vært med på å definere Norge som et av verdens beste land å bo i, handler i stor grad om kulturen vår. Det forplikter oss derfor å sikre at vi klarer å inkludere alle i kulturen og samfunnet vårt.

Det å motvirke utenforskap er kanskje den viktigste oppgaven vi har som samfunn for å ivareta den kulturen som har definert oss som samfunn og nasjon.

Kanskje vi neste år kan tenke på om vi spør om den enslige dama i nabohuset vil stå sammen med deg for å se på barnetoget, kanskje vi neste år låner ut den dressen som bare henger i skapet fordi den er blitt litt trang, til han i klassen til sønnen din som ikke har så mye å pynte seg med. Utenforskap handler ikke om mennesker som ikke passer inn i samfunnet vårt, det er mennesker vi som samfunn ikke har inkludert. Ansvaret ligger ikke på dem, men på oss!

Vi har som nasjon en 200 års historie på å feire nasjonaldagen. Men det har vært perioder hvor dagen ikke har blitt markert slik som nå. Min far fortalte gladelig om 17. mai 1945, han var nettopp fylt 8 år og hadde aldri vært med på 17. mai feiring før. Det var en dag full av følelser. Det som nettopp hadde vært forbudt, var da plutselig lov. Det norske flagget ble heist etter å ha vært gjemt i kott og på loft i 5 år. På Birkeland fikk man kjøpt iskrem. Men etter å ha stått en lang kø i litt for trange sko, hvor det føltes ut som om alle i køen trampet på skotåa fikk far min kjøpt seg en iskrem. Han hadde aldri før smakt iskrem, og så likte han det ikke. Det smakte akkurat som fløteskvetten øverst i melkeflaska som hadde frosset på vinteren i ganga utenfor skolestua.

17. mai 1945 var også en vanskelig dag for de som hadde mistet noen av sine under krigen. Noen hadde betalt veldig dyrt for den friheten som igjen gjorde Norge til en selvstendig nasjon. 5 lange år under tysk okkupasjon, satte sine spor, og har vært med på å forme innholdet i mange 17. mai taler, så også denne.

50 år etter at Tyskland kapitulerte, våren 1995, tjenestegjorde jeg i Marinen på KNM Lom i 21. MTB skvadron. Berlin-muren hadde falt, Sovjetunionen var oppløst, og Boris Jeltsin var president i Russland. Som en del av 50 års markeringen etter 2. verdenskrig var det norske forsvaret til stede med fire MTB’er og et kystvaktfartøy i den Russiske nordflåtens havnebase Severomorsk utenfor Murmansk, sammen med en kanadisk fregatt. Som 20 år gammel vernepliktig soldat, var det en spesiell opplevelse å seile med et norsk marinefartøy inn til kai i det som noen år tidligere hadde vært fiende land. I dag er Severomorsk igjen definert som en lukket by. Og jeg vil trolig aldri igjen få besøke denne byen.

Det landet jeg besøkte i marineuniform for snart 30 år siden, har blitt noe annet enn det vi håpet på. Russland er i dag et av de landene vi i vestlige liberale demokratier frykter mest. Etter invasjonen, med fullskala krig i Ukraina, har verden blitt et farligere sted. De verdiene våre forfedre tuftet grunnloven på for 210 år siden, og som flere ofret sitt liv for under 2. verdenskrig er igjen utfordret. Det landet jeg besøkte for 29 år siden for å feire slutten på den andre verdenskrig, er det landet som gikk til krig mot et fredelig naboland.

De fleste av oss har noen tradisjoner rundt feiringen av nasjonaldagen, det har jeg også. De siste 10-12 årene har jeg hatt en tradisjon sammen med flere hundre andre sørlendinger som starter dagen før nasjonaldagen. Vi kjører moped inn til Snadderkiosken i Kristiansand. I år var vi ca. 50 mopedister fra Lillesand og Birkeland som i samlet flokk tok turen fra Birkeland via Ålefjær til storbyen i vest. Denne turen på 16. mai har blitt en tradisjon for mange, og for meg en del av nasjonaldagsfeiringen selv om det er dagen før. Lillesand har på mange måter en viss deltakelse i forløpet til viktige begivenheter i nasjonen Norges tilblivelse og kamp for den friheten vi feirer i dag. Kristian Lofthus kjempet en frihetskamp mot danskekongen i årene før Eidsvollsmennene samlet seg for å skrive grunnlov i 1814. Lillesands lensmann Nils Onsrud skjønte tidlig på ettermiddagen 8. april 1940, at Norge var under et nært forestående angrep. Onsrud var den første nordmann som avvæpnet tyske styrker på norsk jord.

Jeg vil avslutte litt som jeg startet, det er i stor grad felles kultur, og en felles forståelse av hvordan vi opptrer overfor hverandre og sammen, som kanskje er det viktigste som må til for at vi kan definere oss som en nasjon. Vil vi verne om nasjonen og friheten, må vi ta vare på det som definerer oss som et samfunn og nasjon. Det er ikke nok at noen er med på dette, her må vi alle bidra med å inkludere de som føler de ikke passer inn. La gjerne neste års 17. mai tradisjon handle om hvordan vi kan inkludere noen i feiringen av denne dagen, som føler seg litt på utsiden av den tradisjonelle feiringen. På samme måte som Kristian Lofthus kjempet mot danskekongen, og Onsrud mot den tyske invasjonen, må vi i fellesskap kjempe for at alle inkluderes og blir en del av den kulturen som danner nasjonen Norge, selv så forskjellige vi er.