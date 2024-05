Etter markeringen på Vestre Moland kirke som startet 17. mai-feiringen i Lillesand, marsjerte Hornmusikken med følge ned til rådhusparken.

Her var det bekransning av minnebautaen og blomster på minnesmerket for mannskapet på ubåten Orzèl og minnesmerket over politifullmektig Nils Onsrud, ved ordfører Einar Holmer-Hoven. Talen kan leses i sin helhet nederst i saken.

For to år siden talte han også her i rådhusparken, da det akkurat hadde brutt ut krig i Ukraina, og han sa da at det ligger en mørk skygge over Europa.

– Jeg hadde håpt jeg kunne stå her i dag å si at den skyggen var borte. Men, i stedet er det ennå krig i Europa, og verden, inkludert Norge, ruster opp som aldri før, sa han i år.

Videre refererte han sin farfar Einar Holmer-Hovens ord, som han skrev i Farsund Avis på frigjøringsdagen 8. mai 1945, da han var redaktør i avisen.

– «Krigen har ligget over oss som en ond mare år etter år. Den har fylt våre tanker dag og natt og preget det meste av hva vi har foretatt oss i denne tiden. Og så var det slutt. Det var øyeblikket som varmet våre sinn og som aldri vil bli glemt av dem som opplevet dem.»

Hornmusikken spilte og veien gikk videre til neste markering på Havnetomta, med blomsternedleggelse ved Lofthusmonumentet.

I år feires 17. mai i Lillesand på gruslagte gater. Slik så det ut foran rådhuset under markeringen. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Einar Holmer-Hovens 17. mai-tale:

Før jeg sier noen minneord om de falne fra Lillesand, vil jeg gi oppmerksomheten til minnesmerket over besetningen på den polske ubåten Orzel, og minnesmerket over politifullmektig Nils Olsrud.

I år har det vært litt spesielt, da filmen om 8. april kom ut. Filmen gjenskaper hendelsene og tidsvitner forteller sine historier om hva som skjedde denne dagen.

Den minner oss på hvor hvilken dramatisk avgjørelse det var for det polske ubåt-mannskapet å fyre av torpedoene.

Og også politifullmektig Onsruds iherdige kamp for å varsle om at krigen nå kom til Norge. Til liten nytte. Filmen viser oss også hvordan Lillesands innbyggere arbeidet iherdig for å redde menneskeliv i det kalde vannet utenfor Ågerøya. Og hvordan de ble tatt imot da de kom i land her. 180 menneskeliv ble reddet.

Med det så vil jeg legge ned blomster ved minnesmerket over besetningen på ubåten Orzel og ved minnesmerket over politifullmektig Nils Onsrud for å hedre deres innsats 8. april.

Fred over deres minne.

For 2 år siden sto jeg her og talte. Da var det akkurat brutt ut krig i Ukraina.

Jeg åpnet talen med å si at det ligger en mørk skygge over Europa. Jeg hadde håpt jeg kunne stå her i dag å si at den skyen var borte.

Men i stedet er det enda krig i Europa, og verden inkludert Norge, ruster opp som aldri før.

Det er ikke et godt tegn.

I Norge står demokrati og menneskerettigheter sterkt. Vi er et nasjonalistisk folkeslag, men på en god måte. Det viser dagen oss i dag. I dag er det barna som står i fokus. I dag er det friheten, demokratiet, ytringsfriheten og grunnloven vi feirer.

Og nå er det viktigere enn noen gang å feire disse verdiene.

Derfor er dagen i dag så viktig.

Jeg står her ved minnesmerke til dem som betalte prisen forrige gang Norge var i krig.

Vi står her på frigjøringsdagen vår, 8. mai og i dag, på nasjonaldagen vår, hvert år. År etter år. Det er en fin tradisjon.

Det er en påminnelse for oss hvilken pris krigen har. Og at krig alltid må være aller, aller siste utvei.

Med den påminnelsen i tankene, vil jeg avslutte med å lese opp noen ord min farfar skrev i Farsunds Avis på frigjøringsdagen 8. mai 1945:

«Aldri i vårt folks historie har vi opplevet et slikt øyeblikk som i går ettermiddag da meldingen kom om betingelsesløs tysk kapitulasjon og flaggene fløy tiltops i bygd og by. En strøm av varme, av lykkefølelse og av takknemlighet gikk gjennom våre hjerter.

Krigen har ligget over oss som en ond mare år etter år. Den har fylt våre tanker dag og natt og preget det meste av hva vi har foretatt oss i denne tiden. Og så var det slutt. Det var øyeblikket som varmet våre sinn og som aldri vil bli glemt av dem som opplevet dem.

Som en mørk akkord bak den lyse, overgivende glede i denne skjønne maidags ettermiddag gikk det dype alvor — tanken på de tusener nordmenn som stred og falt for sitt land — derute og her hjemme — for at folket skulde leve.

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!

Landet vilde han beskytte, skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.»

I dag minnes vi noen av dem:

ANTON BENTSEN

JAKOB LUND BENTSEN

SIGURD ANKER FRESTAD

RAGNAR LØMSLAND

OWE NILSEN

OLE OLSEN

JØRGEN HELDAL PAULSEN

OTTO ALFRED SKÅNBERG

TRYGVE THEODOR TØNNESSEN

Da vil jeg be om ett minutts stillhet.