Etter den flotte forestillingen i fjor, der det ble levert cirkusmagi av beste merke, var det nok mange som hadde store forventninger til årets utgave av Cirkus Arnardo. Ikke minst fordi det i år er 75-årsjubileum for veteranen.

Cirkusdirektør: I år kan Are Arnardo markere at det er 75 år siden bestefaren startet Cirkus Arnardo. Foto: Baard Larsen

Og Are Arnardo, med sin meget dyktige stab, leverte varene nok en gang. Ikke mindre enn tre klovner, litt flere dyr, og mange nye opptredener, gjorde at de som tok turen til Øygårdsdalen onsdag kveld, fikk valuta for inngangsbilletten.

Cirkus Arnardo Vis mer ↓ Grunnlagt i 1949 av den legendariske cirkusdirektøren og tryllekunstneren Arne «Arnardo» Lorang Andersen. I 1995, under en forestilling i Oslo, døde Arne Arnardo. Da hadde sønnen Arild allerede overtatt stafettpinnen. Tredje generasjon cirkusdirektør, Are Arnardo, har siden 2019, året før faren gikk bort, drevet institusjonen og kulturformidleren Cirkus Arnardo. Og fjerde generasjon er med også i år; Ares sønn Arne Otto Luigi Folco Arnardo har sitt nummer i jubileumsåret. Også datteren Shannon Folco Arnardo er i bransjen.

Klovnemoro

I fjor var det Victor Rossi som underholdt publikum med sine klovnestreker. I år var antallet klovner økt til tre, der to av dem er i familie med hverandre.

Strøm. Klovnen André Broger drar i gang på sykkel, for å få elektrisitet til produksjonen. Hint om høye strømpriser i Norge? Foto: Baard Larsen

Hector & Pierrot er far og sønn Maurin og Pierre Rossi, i tillegg til at også klovnen Clown André underholder. Som dere sikkert skjønner, er de to far og bror til førstnevnte klovn.

Åpning: Alle artistene kommer ut ved starten av forestillingen. Og så igjen når det hele er over. Foto: Baard Larsen

André Broger har en utrolig ansiktsmimikk, og sørger for å åpne latterdørene. Egentlig uten å si så mye. Også far og sønn Rossi leverer varene så det holder. Duoen er et funn foran årets jubileumssesong.

Flygende moro

Intet cirkus uten dyr, noe dyktige Kevin Probst sørger for. Esler, hunder og to forskjellige typer papegøyer er hva han opptrer med.

Familie: Klovene som er far og sønn, Maurin og Pierre Rossi, opptrer som duoen Hector & Pierrot. Foto: Baard Larsen

Spesielt nummerert med seks arapapegøyer og en amazonaspapegøye, der publikum trekkes med inn i nummeret, skaper en fin kobling til publikummet.

Kroppskontroll: Trapesartist Tünde Szabó imponerer også i år. Foto: Baard Larsen

Om hun ikke direkte flyr, så er det i alle fall høytflygende, og imponerende, det Tünde Szabó leverer med sin luftakrobatikk. Hvordan hun klarer å gjøre numrene, er ikke lett å si. Men imponerende er det.

Veteraner: Klovnen André Broger og cirkusdirektør Are Arnardo. Foto: Baard Larsen

Nyheter

Temposjonglør Alfio Macaggi presenterer ett av mange nye numre under jubileumsforestillingen. Spesielt nummeret med hattene, får publikum til å sitte med åpen munn, av beundring.

Kunst: Fra Paris kommer Marine Durand, som leverer på strak arm fra stram line. Foto: Baard Larsen

Kenya Boys er også nye i år. De klinker til med så vel menneskepyramider, som limbodansing under brennende stang, som oppvisning i bevegelse og kroppslig kontroll oss vanlige dødelige ikke har sjanse til å klare.

Lydige: Kevin Probst har kontroll på så vel hundene, som i dette nummeret, som sine papegøyer og esler. Foto: Baard Larsen

Klassisk linedans, både med og uten tåspissko, er noe av det Marine Durand viser fram. Sittende på en stol som balanserer på en millimeter tynn line, framfører hun som en ballerina.

Pyramide: Kenya Boys er ett av mange nye numre i årets forestilling. Foto: Baard Larsen

Parade

Arne Otto Luigi Folco Arnardo er oppkalt etter sin oldefar, som startet Cirkus Arnardo. Og unggutten viser at han allerede er i ferd med å følge opp familietradisjonene, med sitt diabolos-nummer. Mamma og pappa Are og Paola følger opp, med magiske illusjonsnumre.

Lørdag ved lunsjtider er det parade med Cirkus Arnardo gjennom Grimstads sentrum. Før de har to forestillinger ved den store plassen nedenfor Grøm Næringspark både lørdag og søndag. Samt en forestilling torsdag og fredag.

Gjentar: som i fjor planlegger cirkusdirektør Are Arnardo parade gjennom sentrum på en lørdag. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Undertegnede har vært mange ganger på Cirkus Arnardo, og sett så vel grunnleggeren Arne, som Are og hans far Arild. Alltid like underholdende, men i år føler jeg de har levert enda et hakk opp fra i fjor.

Send in the clowns! Det er Cirkus i byen.