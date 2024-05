Kjære alle sammen !

I dag feirer vi vår nasjonale dag, 17. mai, en dag som symboliserer frihet, demokrati og medborgerskap. Det er en dag hvor vi hedrer våre forfedre, deres kamp for frihet, og deres visjon om et demokratisk Norge.

Demokrati er hjertet av vår nasjon. Det er grunnlaget som Norge er bygget på, en verdi vi holder høyt og kjært. I et demokrati har hver stemme betydning, hver mening teller. Vi har retten til å uttrykke oss, retten til å være uenige, og retten til å påvirke vår egen fremtid.

Medborgerskap handler om mer enn bare rettigheter, det handler også om plikter. Det handler om å bidra til samfunnet, om å respektere hverandre, og om å ta vare på landet vårt og menneskene i det. Som borgere i dette vakre landet, har vi alle en rolle å spille i å forme dets fremtid.

Etter talen la Toffen Gunnufsen blomster ved Lofthusmonumentet, og Hornmusikken spilte «Ja, vi elsker». Foto: Truls Bjørkum Larsen

I dag vil jeg også hedre Kristian Lofthus, en mann som har viet sitt liv til å tjene vårt samfunn. Hans engasjement for demokrati og medborgerskap er en inspirasjon for oss alle. Han minner oss om at hver enkelt av oss har kraften til å gjøre en forskjell.

Kristian Lofthus, født i 1750, var en fremtredende bonde fra Vestre Moland, nå Lillesand. Han ble kjent i 1786 da han, som ung bonde, hadde overtatt farsgården Lofthus. På denne tiden ble han valgt av sambygdingene som sendemann til kongen i København, for å klage over en svært urettferdig skattlegging av allmuen i amtet. Hans arbeid førte til folkereising og bevæpning. Til slutt ble han arrestert og sendt til Akershus festning, hvor han døde i fangenskap i 1797. Lofthus-saken ble en nasjonal symbolsak i årene som fulgte fram mot 1814.

Og til vår ungdom, dere er vår fremtid. Dere er de som skal bære arven videre, dere skal forme Norge i årene som kommer. Vi ser til dere for innovasjon, for energi, og for en frisk tilnærming til de utfordringene vi står overfor. Husk at dere, som Kristian Lofthus, har kraften til å gjøre en forskjell. Bruk stemmen deres, engasjer dere i samfunnet, og vær med på å forme fremtiden til dette vakre landet.

La oss bruke denne dagen til å feire vår frihet, vårt demokrati og vårt medborgerskap. La oss huske de som kjempet for disse verdiene, og la oss sammen arbeide for å opprettholde dem for fremtidige generasjoner.

Gratulerer med dagen, Norge!

Markering på Havnetomta. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Hornmusikken med følge marsjerte på gruslagte Strandgata. Foto: Truls Bjørkum Larsen