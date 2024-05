Kokkenestomtene

Spørsmålet om salg av tomtene på Kokkenes har vakt voldsom interesse i byen. Tilhørerskaren var ekstra stor i bystyresalen i går. Det nye i saken er at det var kommet et skriv fra Norges Makrellag som henviste til sin søknad om tomt til pakkanlegg. Forholdet som laget har i dag er utilfredsstillende. De var derfor interessert i kjøp av en del av tomtene eventuelt hele og bad om et svar.

Reidar Gustavsen fikk først ordet og fremsatte forslag om at saken, etter at de nye opplysninger nå var fremkommet, ble tilbakesendt formannskapet.

Endre Haartveit kunne ikke innse at det forelå noen grunn til en slik utsettelse, men ville ha saken behandlet i dag. Han ble støttet av Reidar Tønnesen. Ordføreren og Grimmnes ønsket saken tilbakesendt. Det ville være beklagelig om Makrellaget skulle kunne si at de ikke var blitt orientert. Mot syv stemmer ble Gustavsens forslag vedtatt.

Myntfunn på Lofthus

på Halvdan Gauslaas eiendom er det solgt flere hustomter i det siste og der foregår nå utgravinger.

En del av jorda er kommet ut til Kokkenes og fru Gunda Simonsen foreviste Lillesands-Posten i går en gammel mynt. Det var en 1. shilling fra 1697 som ble funnet i et lass hun hadde fått derfra.

Medaljeutdeling

Hornmusikken har delt ut medaljer til sine trofaste medlemmer. Rekorden har Josef Bakkemoen med 28 år. Dernest kom Henry Kvanes med 15 år og så følgende med 10 år: Evald From, Adolf From, Hildor Knudsen, Sverre Sponberg, Tov Martin Hansen, Karl Rolf Hansen og Trygve Thorkildsen.

Husmorvikaren vil slutte

Hun begrunner dette med at behovet ikke synes stort nok og at hun derfor blir benyttet som hushjelp og rengjøringshjelp.

Saken har vært forelagt Husmorvikarnemnda som beklager at slike påpekte forhold burde ha vært forelagt nemnda, som har gått ut fra at alt har vært i orden. Nemnda peker på at det av 92 dager kun har vært 19 dager uten sosialt behov og at behovet må antas å økes eter hvert som husmorvikarens virke blir kjent. Nemnda kom derfor med en henstilling til husmorvikaren om å fortsette i stillingen.

Ordføreren bad i bystyret om bemyndigelse for Formannskapet til å få en ordning med husmorvikaren. Den fikk han uten innvendinger.