Østrådal har vært dramalærer på Kristiansand Katedralskole i flere tiår, og har utdannelse både innen drama, film , og teater. Han har gått på Lecoq Ecole International de Theatre i Paris, som er et toårig intensivkurs som vektlegger kropp, bevegelsen, og rom i teaterforestillingene. I foredraget for vi vite mer om hva og hvem klovnen er, og vi får høre om klovnen i et historisk perspektiv.

Østrådal bor for det meste i Barcelona, men er hjemmehørende i Kristiansand. I morgen vil han også fortelle om sin egen depresjon, og filmen som ble laget med han selv i hovedrollen.

Selv forteller han at han har vært fascinert av klovnen i hele livet. Som barn så han Chaplinfilmer, så sirkusklovnene hos Arnardo og Berny, og gjennom hele livet har han vært opptatt av de ulike variantene av klovner som er til stede både i teatret, i filmen, på scene, i sirkuset, og i det daglige liv. Dette er altså ikke en barneforestilling, men for voksne som vil få større kjennskap til klovnens univers, magi og psykologi. Når biblioteket stenger sine dører for utlån starter foredraget som sikkert vil kunne bli avrundet med spørsmål fra de fremmøtte. Foredraget er gratis, og en del av Klovnedagene i Lillesand.