Kjære lillesand, voksne og barn, foreldre og medruss,

17. mai er grunnlovsdagen til Norge og vi er samlet her i dag for å feire det. Vi feirer at 112 menn satt seg ned sammen på Eidsvoll og skrev grunnloven 17. mai 1814. Grunnloven er bygget på frihet, likhet, brorskap og selvfølgelig kjærlighet til sitt fedreland. På 17 mai feirer vi at vårt fedreland, Norge, er et fritt og godt land. Men vi må huske å hylle våre forfedre som kjempet for dette. Hadde de ikke kjempet for sitt land ville ikke Norge og Lillesand vært som vi kjenner det i dag.

Jeg skal ikke legge skjul på at i begynnelsen av russetiden fikk jeg mye informasjon som gjorde at jeg ikke trodde at det kom til å bli som alle håpet. Vi mistet stoppested etter stoppested, og fikk mange restriksjoner. Etter mye om og men, og mye samarbeid med presidenter i hele agder, fikk vi laget en plan. Oss russ fikk mye hjelp av politiet, kommunen, grunneiere, Charlotte min rektor, frivillige vakter, og ikke minst foreldre slik at vi fikk det til allikevel. Vi ente opp med å få både avenyen, longum og klatretårnet som stoppesteder i vår russetid, og alle skolene i Agder gikk sammen for å finne både vakter som kunne stå på stedene og folk som ville rydde igjen på søndagen. Dette viser et utrolig godt samarbeid mellom oss russ i hele Agder, og et godt samarbeid med frivillige! Vi er utrolig takknemlig for alle som har stilt opp og hjulpet oss med å få en så gøy russetid som mulig!

Selv om russetiden er en tid med mye støy og styr, kanskje noen litt dårlige valg, må det ikke overkjøre alt det bra russen også gjør. Lillesand vidergående skole har deltatt på mange viktige innsamlinger i regi av kreftforeningen. Vi har arragert rosa dag på skolen med kake salg, der alle pengene går til forskning på brystkreft. Så hadde vi blå dag med kake salg hvor pengene går til forskning på prostatakreft. Vi deltok også på den årlige innsamlingsaksjonen hvor pengene gikk til kreftforeningen.

I tillegg lærer man av å være russ. Man lærer hvordan det er å samarbeide med mange ulike mennesker, man lærer å ta vare på hverandre, uansett om det er venner eller ikke. Man lærer å holde et ekstra øye til folkene rundt seg. Det er viktig å ta med seg videre. Se de som kanskje ikke har så mange, spørr en ekstra gang om det går bra, selv om dere er mange så send den ekstra meldingen og inkluder de rundt deg. La oss vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi står sammen om dette. Vi har sett det flere ganger, at Lillesand går sammen og viser at vi bryr oss, at man er aldri i stormen alene. Det viser samholdet vi har her i denne byen, og det synes jeg vi skal fortsette å bygge på både for oss selv og for den kommende generasjon.

Jeg er en stolt russ, ikke fordi jeg nødvendigvis er så stolt av meg selv, men fordi jeg ser hva min medruss klarer og presterer og det gjør meg så stolt. Vi har alle sammen jobbet veldig hardt for russetiden, og vi er ferdig med den, og er klare til den siste tiden på vidergående skole, sammen med venner. En avslutning før vi alle går hver vår vei, men så fantastisk som Lillesand er, er det nok flere som kommer tilbake hit. Tusen takk for alle opplevelsene og de gode minnene.

Russen fulgte med på russens tale. Foto: Truls Bjørkum Larsen