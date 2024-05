En tradisjonsrik start på nasjonaldagen i Lillesand ved Vestre Moland kirke, etter at Haukom Anlegg hadde skutt salutten.

Lillesand Hornmusikk spilte og Marie Vallesverd Dannevig holdt tale. Talen kan leses i sin helhet under bildene.

Deretter la Vallesverd Dannevig blomster på minnesmerket til Eidsvollmann Hans Jacob Grøgaard og blomsterkrans på minnesbautaen for de fra Vestre Moland som falt under krigen.

17. mai-komiteen. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Marie Vallesverd Dannevig sin tale:

Gratulerer med dagen!

I dag på grunnlovsdagen vår skal vi hedre noen av de som har bidradd til at vi har fått og beholdt frihet og demokrati i landet vårt.

Hans Jacob Grøgaard var sokneprest i Vestre Moland for ca 200 år siden. Han tok teologisk embetseksamen allerede som 20åring i København. Deretter ble han prest både i Danmark, Øyestad, Vestre Moland og til slutt i Bergen. Men det er ikke som sokneprest han først og fremst huskes.

Minnesmerket over han er reist fordi han ble valgt som utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll av valgmenn i Lillesand, Vestre Moland og Høvåg prestegjeld. Her gjorde han seg bemerket med mange velformulerte innlegg om ulike temaer.

På Eidsvoll tilhørte han Unionspartiet, eller svenskepartiet. De mente at en union med Sverige kunne berge så mye som mulig av den norske friheten. Representantene fra Agder hadde sett krigen før 1814 på nært hold, med tap av skipsflåte, kornmangel, og materiell nød. Nå ville de ha tilbake normale tilstander uten å komme på kollisjonskurs med Sverige. Han så på selvstendighet som det mest ønskelige, men at Norge uten en alliert, uten penger, handel, mat og klær ikke kunne forsvare seg mot Sverige. Ikke alt Grøgaard sto for er like akseptabelt i dag. Han mente for eksempel at jødene fremdeles ikke burde ha adgang til Norge, men på den andre side var han imot allmenn verneplikt, og han var imot adelskap og ordener. I ettertid har han blitt rost for sin opptreden i riksforsamlingen. Han ble sammenlignet med Nicolai Wergeland, og de to er blitt nevnt blant de «edleste menn og ypperste talere» i Riksforsamlingen. Men han tilhørte mindretallet i forsamlingen, og standpunktene hans førte til at han ikke fikk noe karriere som stortingsmann etterpå. Så dermed konsentrerte han seg om oppgavene som prost og lærebokforfatter.

Han tilhørte opplysningsteologene dvs han ga uttrykk for en praktisk folkeopplysningsinteresse. Han var interessert i fysikk og matematikk, og han oppfant en elektrisk maskin, som han visstnok med hell anvendte på visse sykdommer. Han ivret for nye og bedre landbruksmetoder. Det sies at han i hungersnødens tid tok konfirmantene med seg ut i skogen for å vise dem spiselige mosearter. Han var opptatt av koppevaksinering, og han forsøkte seg med lærerseminar på prestegården. I tillegg likte han å gå i teateret, og han spilte fiolin, fløyte og orgel. Men hans kanskje viktigste bidrag til folkeopplysningen var hans interesse for undervisning. 1815 ga han ut en ABC, en bok på 32 små sider, som frem til 1872 kom i en rekke opplag og utgaver. Selv om den ikke er vår første verdslige abc-bok, så er den betydningsfull. I forordet heter det at “Børns Underviisning bør begynde med det letteste og forståeligste» Man må altså begynne med det det som barn forstår, og ikke med innviklet religion. I 1816 kom enda en «Lesebog for børn.» Han ble kritisert for ikke å være religiøs nok i disse lesebøkene, men det viktigste for Grøgaard var at barna forsto det de leste. Boka må ha vært en suksess, den ble etter hvert kalt Grøgaardboka, og den ble i noen tiår den mest sentrale leseboka i barneskolen.

Grøgaard var altså en betydningsfull mann i sin samtid, både som folkeopplysningsmann og som Eidsvollsmann.

Etter Grunnloven ble vedtatt i 1814 ble det et snaut hundreår med union med Sverige før selvstendigheten kom i 1905. Etter det hadde vi altså bare 35 år med frihet før den tyske okkupasjonen så ut til å ødelegge hele det demokratiske samfunnet som var bygd opp. Krigen i Norge førte til en ny kamp for frihet og selvstendighet. Mange mennesker over store deler av verden kjempet mot nazismen og dens brutalitet. Nordahl Grieg er en av våre diktere som med klare ord ga uttrykk for følelsene mange hadde i diktene sine. I diktet «17. mai 1940» innleder han med

I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er.

Når en ikke fikk flagge med det norske flagget på 17.mai, var det et symbol på den friheten og selvstendigheten som vi hadde mistet.

De mennene vi skal hedre i dag var alle betydningsfulle på sin måte. De ofret det mest verdifulle av alt for at vi på nytt skulle få et fritt og demokratisk samfunn. De var krigsseilere og motstandsfolk, og mange var medlem av Major Arne Laudals undergrunnsorganisasjon. Laudal organiserte Milorg på Sørlandet i 1941, og 3500 personer kan ha vært medlemmer av denne organisasjonen. Høsten 1942 ble imidlertid nettverket rullet opp av det tyske sikkerhetspolitiet. Laudal ble selv arrestert i 1942, dømt til døden og skutt 1944. Mange av de mennene som er oppført på minnetavla i Vestre Moland ble også arrestert og ført til konsentrasjonsleirer i Tyskland der de døde.

Andre på minnetavla vår ved Vestre Moland kirke er krigsseilere. De omkom da skipene deres ble bombet av tyske fly eller de forliste underveis med verdifulle varer og materiell. Felles for dem alle er at de ofra livet sitt for at det skulle bli slutt på det brutale og undertrykkende styret som var blitt innført i landet vårt. Det er 18 navn på bautaen her ved Vestre Moland kirke. 18 menn fra en liten kommune som på sin måte bidro til at vi har fått det frie og demokratiske Norge vi har i dag.

Nordahl Grieg fortsetter i diktet sitt med disse ordene:

Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred, soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned. Vi er så få her i landet, hver falden er bror og ven. Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen.

Vi minnes:

Tønnes Augland

Anton Dalholt

Adolf Danielsen

Ingvald Eigeland

Oscar Ellingsen

Lars Engemyr

Ole Folkvord

Eivind Gauslaa

Arne Helle

Erenst Jonassen

Karl Knudsen

Tormod Olsen

Olav Omestad

Harald Reiersen

Robert Thomsen

Anund Tveit

Mads Ødegard

Oddvar Øina