Nå er det klart.

Dyreparken har funnet erstatteren til Kyrre Haugen Sydness, som har hatt rollen som Sabeltann i 13 år.

Valget har falt på skuespiller Pål Christian Eggen.

Det bekrefter administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot overfor Fædrelandsvennen.

– Dette kommer til å bli utrolig gøy. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne ikoniske rollen som selveste kongen på Havet, sier skuespilleren selv.

Eggen er født i 1976 og har tatt utdannelsen sin ve Statens teaterhøgskole (2002–2005). Han har deltatt i flere skuespill, og er kjent fra Trøndelag Teater, Nationaltheatret og Det norske teateret.

Har funnet roen

– Vi er overbevist over at vi har funnet riktig mann, sier Sabeltann-skaper, Terje Formoe, og legger til:

– Rollen som Kaptein Sabeltann er svært betydningsfull for publikum og fans fra hele landet. Det har derfor vært viktig for oss å bruke tid på prosessen sånn at vi er sikre på at vi har funnet rett kandidat. Gjennom våre samtaler, vokal sessions i studio, Pål Christians personlighet og omfattende erfaring som skuespiller, er vi overbevist om at han er vår mann. Nå har jeg funnet roen og gleder meg stort til å se selveste Kaptein Sabeltann gå i land i Kjuttaviga 4. juli.