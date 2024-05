Harald Isaksen Torsøe sendte Lyngdal foran da han satte inn 1-0 etter et kvarter, og Andreas Gysland doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Etter 45 minutter reduserte Birkenes ved Vegard Aas Nielsen. Johannes Toft sørget for at resultattavla viste 3-1 like etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Eivind Flaa gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 noen minutter ut i andreomgangen, og Tallal Tareg Mohamed sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Birkenes tok ledelsen ved Kristoffer Væting etter 78 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-3.

Birkenes' Håkon Suggelia og Vegard Aas Nielsen fikk gult kort. For Lyngdal fikk Andreas Gysland gult kort.

Tok over niendeplassen

Etter onsdagens kamp er Birkenes på niendeplass på tabellen med sju poeng, mens Lyngdal er nummer 14 med to poeng.

Shkelzen Morina var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Birkenes møter Søgne 1. juni, mens Lyngdal spiller neste kamp mot Jerv 2 to dager senere.