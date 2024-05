Esperaas sendte gjestene i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Bortelaget økte ledelsen

Lillesand-angriperen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 ti minutter ut i andreomgangen, og etter 67 minutter var hattricket et faktum for samme mann. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-3.

Lias Adam Christoffer Egge fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Før møtet med Lillesand hadde Lia tatt poeng i alle kamper denne sesongen.

Etter torsdagens kamp er Lia på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Lillesand ligger på tredjeplass med ni poeng.

Sten Rune Andersen dømte kampen.

Lia spiller neste kamp mot Hisøy 2 22. mai, mens Lillesand spiller mot Sørfjell 2 dagen etter.