Birkenes tok ledelsen da Nora Brekke Birknes scoret etter bare åtte minutters spill. To minutter senere var Våg uheldig og satte ballen i eget mål. Lillemor Cardin økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 14 minutter, og Birknes økte ledelsen for Birkenes da hun satte inn 4-0 fire minutter senere. Våg reduserte til 1-4 ved Thomine Verås Vigebo etter 20 minutters spill. Like etterpå var hattricket et faktum for Birknes, og et kvarter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Ingrid Sørlien Flakk satte inn 6-1. Fem minutter senere økte Birkenes ved samme spiller, og fire minutter før pause fullførte Birkenes-spilleren sitt hattrick. Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Birknes økte ledelsen rett etterpå. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 9-1.

Målshow etter pause

Kristina Tveit Mollestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-1 for samme lag noen minutter etter sidebytte, og Flakk scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 11-1 etter 52 minutter. Birknes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-1 for Birkenes, og Flakk økte til 13-1 for samme lag ni minutter senere. Samme lag økte ledelsen da L. Cardin satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 14-1, og Monika Jashari satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Da det var spilt en halv time i andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Mollestad satte inn 16-1 for samme lag, og Birknes scoret igjen da hun gjorde 17-1 fire minutter senere. Ett minutt før full tid scoret Flakk sitt sjette mål da hun gjorde 18-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 18-1.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Birkenes på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Våg er nummer sju med ett poeng.

Adrian Endre Westgård dømte kampen.

30. mai er det ny kamp for Birkenes. Da møter de Otra/Valle. Våg skal måle krefter med Hånes 31. mai.