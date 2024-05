Aarli scoret to for Tveit / Hånes

Catrine Ødegård Aarli scoret to ganger og hjalp Tveit/Hånes til 4-2-seier over Birkenes i 4. divisjon, Agder i fotball for kvinner. Tveit/Hånes har tatt poeng i fem kamper på rad.

Etter kun tre minutter fikk Tveit/Hånes straffespark, og Aarli scoret fra ellevemetersmerket. Christina Stray Imenes sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 ti minutter senere. Astri Merete Andersen ga Tveit/Hånes ledelsen på nytt etter 26 minutters spill, men Kaja Marie Aamlid Bjelland utlignet for Birkenes seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2. Tveit / Hånes sikret tre poeng Aarli sendte Tveit/Hånes i ledelsen igjen da hun satte inn 3-2 etter 62 minutter, og Ida Hansen sørget for jubel da hun satte inn 4-2 sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4. Topper serien Etter mandagens kamp er Birkenes nummer tre på tabellen med fem poeng, mens Tveit/Hånes er på topp i divisjonen med 15 poeng. John Sigurd Thomassen dømte kampen. Tveit/Hånes spiller mot Gimletroll 2 22. mai, mens Birkenes spiller neste kamp mot Hægebostad/Kvinesdal dagen etter.

Publisert: mandag 13. mai 2024 kl. 21:38