Ingrid Fosse Engemyr sendte Lillesand 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 et kvarter før pause, men Luna Grummedal-Engenes sørget for balanse i Søgne-regnskapet da hun satte inn 1-1 like etterpå. Samme spiller sendte Søgne foran da hun satte inn 2-1 etter 25 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Hentet inn ledelsen

Ti minutter ut i andre omgang scoret Matilde Betanzo Røed for Lillesand 2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Tok over femteplassen

Lillesand 2 og Søgne har nå begge fem poeng.

Andreas Luteberget var kampleder.

I neste runde skal Søgne måle krefter med Donn 14. mai. Lillesand 2 møter Froland 24. mai.