Amalie Stifoss Mollestad sendte Lillesand i ledelsen etter 15 minutters spill. Rett etterpå ble vondt til verre for Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort, da Marley doblet ledelsen for Lillesand. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Straffemål

Tiril Sofie Mikkelsen økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter et kvarter av andre omgang, og Marley (Lillesand J17) scoret fra straffemerket fem minutter senere. Lillesand-spilleren sikret seg hattrick da hun la på til 5-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Lillesand beholder femteplass

Lillesand tok sin første hjemmeseier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp er Lillesand på femteplass på tabellen med ti poeng, mens Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort er nummer sju med ett poeng.

Sjur Gilje dømte oppgjøret.

Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort spiller neste kamp mot Gjerstad 27. mai, mens Lillesand møter Randesund 2 dagen etter.