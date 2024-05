Tigerberget tok ledelsen da Nicolai Meland Handeland satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og Tigerberget doblet ledelsen da Nordbø satte inn 2-0 ni minutter senere. Ved pause sto det 2-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Dagfinn Nærland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Tigerberget da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Nordbø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tigerberget. Fire minutter før slutt fikk Tigerberget straffe, og Sebastian Nevstad scoret fra ellevemetersmerket. Tigerberget økte ledelsen da Øyvind Daling satte ballen i nettet minuttet før full tid. Dermed var stillingen 6-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-0.

Tigerbergets Jan Aage Nordbø fikk gult kort. For Birkenes fikk Viktor Frigstad og Kristoffer Suggelia gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter tirsdagens kamp er Tigerberget nummer fem på tabellen med elleve poeng, mens Birkenes er på tolvteplass med fire poeng.

Brage Nygaard var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Tigerberget måle krefter med Våg 20. mai. Birkenes møter Lyngdal 22. mai.