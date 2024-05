Lillesand tok en tidlig ledelse ved Olsen, men etter et kvarter utlignet Mina Andrea Jacobsen for Øyestad. En av lagets spillere sendte Lillesand foran igjen da hun satte inn 2-1 like etterpå, og noen minutter før hvilen scoret Selma Rognmo Galteland for Lillesand. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Olsen scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-1 etter 57 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-4.

Lillesand serieleder

Etter torsdagens kamp er Øyestad på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Lillesand er serieleder med åtte poeng.

August Embret Liljedahl Olsen dømte kampen.

Lillesand spiller neste kamp mot Hånes/Tveit 23. mai, mens Øyestad møter Donn to dager senere.