Theodor Grødum Hovland sendte Birkenes i føringen da han satte inn 1-0 etter 16 minutters spill, og Jonas Hauge scoret og doblet ledelsen for Birkenes like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Målshow etter pause

Birkenes økte ledelsen da Johannes Vreim Jørgensen satte ballen i nettet etter et kvarter av andre omgang. Dermed var stillingen 3-0, og Dominik Wiraszka Kolakowski la på til 4-0 for Birkenes fire minutter senere. Lukas Stordal økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 69 minutter, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Tallal Tareg Mohamed satte inn 6-0 for vertene. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-0.

Mye å se fram til neste runde

Bart Frans Flora Mertens var dagens dommer.

I neste runde skal Birkenes måle krefter med Froland 23. april, mens Imås møter Just samme dag.