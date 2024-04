Hånes gikk opp i 1-0-ledelse etter et kvarters spill, men Birkenes utlignet til 1-1 da Ingrid Sørlien Flakk satte ballen i mål et kvarter før hvilen. Hånes tok føringen igjen da Lotte Isefjær satte inn 2-1 fire minutter senere, men etter 34 minutter utlignet Flakk for Birkenes. Fire minutter senere tok Hånes ledelsen på nytt. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 til pause.

Hånes holdt stand etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Ingri Francoise Kolstad Cardin for Birkenes. Milie Røyseland sendte Hånes i ledelsen igjen da hun satte inn 4-3 etter et kvarter av andre omgang, og Hånes scoret 5-3-målet ni minutter senere. Kristina Tveit Mollestad reduserte for Birkenes åtte minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 5-4.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Det var Hånes' andre strake trepoenger, og de har dermed full pott i år.

Etter fredagens kamp er Hånes nummer to på tabellen med seks poeng, mens Birkenes er på tredjeplass med tre poeng.

Bahri Ujkani var kampleder.

Birkenes spiller neste kamp mot Gjerstad 23. april, mens Hånes spiller mot Otra/Valle to dager senere.