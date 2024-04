Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Hadde grunn til å juble

Sagen sendte Birkenes i føringen etter et kvarter av andreomgangen, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 fire minutter senere. Et kvarter før full tid reduserte Gimletroll 2 da Johannes Erdvik Nesheim satte inn 1-2-målet. To minutter før slutt var hattricket et faktum for Sagen. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-1.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret har både Birkenes og Gimletroll 2 seks poeng.

Mads Tveitereid dømte kampen.

Gimletroll 2 spiller neste kamp mot Donn 20. april, mens Birkenes spiller mot Jerv tre dager senere.