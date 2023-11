Etter 15 minutter tok Lillesand ledelsen ved en av lagets spillere. Fire minutter senere ble vondt til verre for Søgne, da Selma Rognmo Galteland doblet ledelsen for Lillesand. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Straffemål

To minutter etter pause økte Lillesand ved Dibora Gebeyaw Aynshet. Etter 63 minutters spill fikk Lillesand straffespark, og Rebecca Olsen satte inn 4-0-målet. Rett etterpå reduserte Søgne da Tilde Lomeland Seim satte inn 1-4-målet, og etter 70 minutter reduserte hjemmelaget ved Tiril Trydal. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-4.

Serien er ferdigspilt

Sten Rune Andersen dømte oppgjøret.

Dermed var sesongen over for de to lagene. Lillesand plukket til sammen ti poeng, noe som holder til en foreløpig sjetteplass på tabellen. Etter dagens kamp legger Søgne seg på sjuendeplass med fem poeng.

For Lillesand ender sesongen med tolv scorede mål, mens de har sluppet inn 29 mål. Søgne har notert seg for tolv mål i år. På egen halvdel har de sluppet inn 36 mål.

Maren Kristine Mellesmo Aslaksen noterte seg for tre scoringer for Lillesand, mens Tilde Lomeland Seim og Luna Grummedal-Engenes scoret tre mål hver denne sesongen og ble toppscorere for Søgne.