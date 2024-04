Lillesand 2 fikk en drømmeåpning på kampen da en spiller sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var omme, og Malin Githmark doblet ledelsen for Lillesand 2 da hun satte inn 2-0 allerede i første minutt. Allerede i åpningsminuttet reduserte Åseral ved en av lagets spillere, og en spiller utlignet for Åseral før det første minuttet var spilt. Samme lag tok ledelsen ved Maria Berås Haraldstad før det første minuttet var omme, men Malin Githmark utlignet da hun satte inn 3-3 allerede i første minutt. Allerede i åpningsminuttet var hattricket et faktum for Lillesand 2-angriperen. Isabella Elektra Pigao scoret for Lillesand 2 før det første minuttet var spilt, slik at resultattavla viste 5-3, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-5.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Åseral på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Lillesand 2 er på topp i serien med ni poeng.

Wajeeh Nedal Wajeeh Jaber var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lillesand 2 måle krefter med Otra, mens Åseral møter Hånes 2/Tveit 2.