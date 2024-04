Christer Amundsen sendte Vigør i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men Theodor Mikkelsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Noah Løken Gunnufsen sendte Lillesand i føringen etter 16 minutters spill, og Mehdi Hasani gjorde 3-1 ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 etter første omgang.

Målløs andreomgang

Etter pause ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 1-3.

Oscar Ribe-Christensen fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Vigør nummer tre på tabellen med tolv poeng, mens Lillesand er på sjetteplass med ni poeng.

Sturla Tånevik Enersen dømte kampen.

5. mai er det ny kamp for Vigør. Da møter de Vindbjart. Lillesand skal måle krefter med Jerv 6. mai.