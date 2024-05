Vetle Ramse sendte Trauma i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Thomas Emil Bekkvik doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Sikker fra straffemerket

Dreshaj satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trauma tre minutter etter hvilen. Tallal Tareg Mohamed gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 like etterpå. Etter 56 minutters spill scoret Dreshaj igjen da han gjorde 4-1. Tareg Mohamed (Birkenes) satte inn et straffespark etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-4.

Viktor Frigstad (Birkenes) og Mathias Leander Christensen (Trauma) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Birkenes på tiendeplass på tabellen med fire poeng, mens Trauma er på femteplass med åtte poeng.

Odd-Arild Skonhoft var kampleder.

Birkenes spiller neste kamp mot Flekkefjord 11. mai, mens Trauma spiller mot Lyngdal to dager senere.