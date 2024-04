Nora Brekke Birknes sendte Birkenes tidlig i føringen, men Ella Tonette Flodquist utlignet for Otra/Valle allerede etter ni minutters spill. Birkenes tok ledelsen igjen ved Mollestad fire minutter senere, og Birkenes-spiller Ingrid Sørlien Flakk satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Etter 14 minutter scoret Mollestad sitt andre mål da hun gjorde 4-1, og Ingri Francoise Kolstad Cardin la på til 5-1 for samme lag ti minutter senere. Etter 28 minutters spill fullførte Mollestad sitt hattrick, og samme spiller scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 7-1 seks minutter senere. Mollestad økte til 8-1 for samme lag fem minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-8 etter første omgang.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Karen Marie Haugen Rysstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-8 etter 52 minutter. Mathea Flakk Thomassen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-2 for Birkenes rett etterpå. Rysstad scoret igjen da hun gjorde 3-9 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-9.

Slik spilles neste runde

Etter fredagens kamp er Otra/Valle på femteplass på tabellen med null poeng, mens Birkenes er nummer tre med tre poeng.

Kjell Ivar Lundvall var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Otra/Valle måle krefter med Vigør 3, mens Birkenes møter Hånes.