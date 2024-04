Gjerstad tok ledelsen da Ingrid Amalie Aasbø satte inn 1-0 etter kun sju minutter, og Ingrid Swinburne doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 rett etterpå. Etter 19 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Aasbø satte inn 3-0 for Gjerstad. Viktoria Kristine Farstad Dahl gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-3 to minutter senere. Gjerstad rykket ytterligere ifra da Tea Sundberg Bjelland økte ledelsen et kvarter før sidebytte, og sju minutter senere fullførte Aasbø sitt hattrick. Mina Hama reduserte til 2-5 noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-5.

Gjerstad dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang scoret Swinburne sitt andre mål da hun gjorde 6-2, og et kvarter før slutt la Bjelland på til 7-2 for Gjerstad. Aasbø økte ledelsen for gjestene da hun satte inn 8-2 fem minutter senere. Hama scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-8 etter 80 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-8.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp er Lillesand nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Gjerstad er på topp i serien med tolv poeng.

Olav Holmen var dommer i kampen.

7. mai er det ny kamp for Lillesand. Da møter de Trauma. Gjerstad skal måle krefter med Amazon Grimstad samme dag.