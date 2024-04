Aldrine Jashari sendte Lillesand/Amazon 2 foran da hun satte inn 1-0 etter bare tre minutters spill, og etter 20 minutter doblet Lana Christiansen ledelsen. Marley satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lillesand/Amazon 2 fem minutter senere, og etter 34 minutters spill økte Lillesand/Amazon 2 ved Emilie Smådal. Seks minutter senere scoret Christiansen sitt andre mål da hun gjorde 5-0, og Smådal satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 6-0.

Målbonanza etter pausen

Marley økte ledelsen for Lillesand/Amazon 2 da hun satte inn 7-0 noen minutter etter sidebytte, og åtte minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Mina Hama satte inn 8-0 for Lillesand/Amazon 2. Inger Sophie Aasheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Lillesand/Amazon 2, og Hama scoret igjen da hun gjorde 10-0 sju minutter senere. Etter 70 minutter fullførte Marley sitt hattrick, og samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 12-0 like etterpå. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Christiansen, og to minutter senere la Magnhild Lofthus på til 14-0. Lillesand/Amazon 2 rykket ytterligere ifra da Ida Marie Aarsnes Kjorstad økte ledelsen sju minutter før slutt, og Marley scoret sitt femte mål da hun gjorde 16-0 fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 16-0.

Lillesand/Amazon 2s Emilie Smådal pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Lillesand/Amazon 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Kristiansandkameratene er på ellevteplass med null poeng.

Kenneth Hansen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lillesand/Amazon 2 måle krefter med Flekkefjord, mens Kristiansandkameratene møter Søgne.