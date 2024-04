Gimletroll tok ledelsen da Nicolai Bye Simonsen satte inn 1-0 etter 17 minutter. Ved pause sto det 1-0.

Gimletroll holdt stand

Fem minutter ut i andreomgangen doblet Gimletroll ledelsen. En av lagets spillere reduserte til 1-2 for Lillesand et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-1.

Gimletroll serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Gimletroll på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Lillesand er på åttendeplass med seks poeng.

Johannes Sangvik Andersen var dagens dommer.

Gimletroll prøver seg mot Vigør 21. april, mens Lillesand spiller neste kamp mot Vigør 27. april.