Harald Helling Berg sto for den avgjørende scoringen for Lillesand i 1-0-seieren over Sørfjell 2 på Lillesand kunstgress treningsbane B i G14 3. divisjon, Avdeling 3 - Høst torsdag.

Publisert: torsdag 24. august 2023 kl. 19:54