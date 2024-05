Etter bare ti minutters spill tok Trauma ledelsen ved Jonas Hurlen, og Trauma var på farten igjen tre minutter senere. De doblet ledelsen da Edvard Anthony Mackrill satte inn 2-0. Jakob Steen Haugen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 et kvarter før pause. Haugerud scoret for Trauma og sørget for at stillingen var 3-1 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Publikum fikk mye å juble for

Etter et kvarter av andre omgang reduserte Lillesand ved Jakob Steen Haugen. Haugerud scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 seks minutter senere, og etter 60 minutter la en av lagets spillere på til 5-2 for Trauma. Seks minutter senere reduserte Lillesand da Phillip Nham-Thai satte inn 3-5-målet, og to minutter før slutt var hattricket et faktum for Jakob Steen Haugen. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Trauma på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Lillesand ligger på tredjeplass med seks poeng.

Ali Mohammed Mustafa Alburra dømte oppgjøret.

I neste runde skal Trauma møte Sørfjell, mens Lillesand møter Froland.