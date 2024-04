Våg 2 tok ledelsen ved Felix Øgrey Brandsdal bare noen minutter ut i første omgang, men Lillesand utlignet til 1-1 da Sondre Haabesland satte ballen i mål etter elleve minutter. Levi Evjebråten Johannessen sørget for at Våg 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring to minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Ble utvist

Ali Asghar Khademi utlignet for Lillesand etter 53 minutters spill, og Lillesand gikk opp i 3-2-ledelse rett etterpå. Våg 2 ble redusert til ti spillere da Max Øgrey Brandsdal ble vist det røde kortet etter 60 minutter, og fem minutter senere scoret Haabesland sitt andre mål da han gjorde 4-2. Lillesand rykket ytterligere ifra da Phillip Nham-Thai økte ledelsen seks minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Espen Shun Hui Teo Haneberg pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Sverre Jacob Svenkerud var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Våg 2 måle krefter med Gimletroll 2, mens Lillesand møter Risør.