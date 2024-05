Flekkefjord fikk et forsprang da Ødegård satte inn 1-0 etter 20 minutters spill, og samme mann doblet ledelsen for Flekkefjord da han satte inn 2-0 like etterpå. Noen minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Pawel Tytyk satte inn 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Birkenes reduserte

Vegard Aas Nielsen reduserte til 1-3 ti minutter ut i andre omgang, og etter 79 minutter reduserte Birkenes da Ole Kristian Frigstad satte inn 2-3-målet. Etter 90 minutters spill scoret Flekkefjord ved Jan Eftestad Røgenes. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-2.

Topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Flekkefjord på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Birkenes ligger på tiendeplass med fire poeng.

Karl Anders Sletten dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Birkenes spiller mot Tigerberget 14. mai, mens Flekkefjord spiller neste kamp mot Lyngdal to dager senere.