Fossli sendte Lillesand i føringen da han satte inn 1-0 etter 36 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

17-åringen doblet ledelsen for Lillesand da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 56 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Minuttet før full tid la Per Andre Ekornrød Bye på til 4-0 for Lillesand. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Lillesand nummer én på tabellen med sju poeng, mens Imås er på tiendeplass med null poeng.

John Sigurd Thomassen var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Lillesand skal spille mot Froland, mens Imås møter Øyestad.