Ukens navn: Grete Mortensen Attwood er en av to valgansvarlige i Lillesand kommune. Foto: Christian Nørstebø

Trives når det er travelt

Grete Mortensen Attwood er med å arrangere valget i Lillesand, og mobiliserer for høy valgdeltakelse: – Jeg er veldig glad for at vi har mennesker i denne kommunen som gidder å engasjere seg i politikken.