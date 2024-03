En god ting kan ikke sies for ofte, heter det, så derfor. Lillesands Sparebank har ikke lagt gullegget, men de har behov for større plass, og det tjener både banken og byen på. Det skaper og trygger arbeidsplasser i vår by. Styret i Lillesand Sparebank deler ut midler til lag og foreninger, og ja, de har også gitt en million til en lekepark i byen. Takk til banken.

Så langt er alt vel. Man kan bli glad i banken, sjøl om man føler seg litt kjøpt og betalt, og det er en uggen følelse. For banken vil gjerne bygge slik banken og arkitekten vil. Men de har liten støtte fra både den lokale befolkning, fra Fortidsminneforeningen og fra Arkitektopprøret. Heller ikke fra Riksantikvaren har de full støtte, sjøl om de påstår det. Så langt har heldigvis ikke flertallet i PMU latt seg overbevise. Men hva med bystyret imorra?

– Det er vanskelig å gå mot Riksantikvaren, har det vært sagt fra øverste politisk hold.

Riksantikvaren har her skutt seg sjøl i foten i sin mildhet. Riksantikvaren har hatt møte med arkitekt og tiltakshaver, og har fått korrigert fasaden mot Storgata. Samtidig har RA – i sitt tilsvar av 26. april 2023 – bedt om at tiltakshaver korrigerer uttrykket. Dette gjelder både manglende takutstikk på saltaket, vinduer heilt ned til bakken og at det som omtales som bankboksen, underordnes og trekkes lenger tilbake. Detaljer tiltakshaver og arkitekt fullstendig ignorerer. Dessverre. Det er både til byens forringelse og til forringelse av bankens sjølerklærte image som byens bank.

Det er følgelig her flertallet i Lillesand Bystyre må være seg sitt ansvar bevisst! De er nemlig til slutt ansvarlige, også for byggeskikk. PMU har heldigvis gått mot forslaget om å tillate bankboksen. Vi skal ikke bygge en ny by med et nytt design, men i byens historiske NB-områder, ta vare på trehusbebyggelsen, tradisjonen og harmonien. Det ansvaret kan ikke ignoreres, det er rett og slett alvorlig, og når ikke utbygger hensyntar dette, må kommunens høyeste politisk valgte organ være ansvarlig og gjøre det.

Gabriel Flørenæs Knudsen