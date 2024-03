I Lillesands-Posten 06.02 presiserer tidligere ordfører Arne Thomassen at han ikke har noe imot at hans rolle som ordfører (fra 2003 til 2019) i kloakksaken blir ettergått.

Han sier han må tåle kritikk for håndteringen, men at det har vært veldig mange som har vært involvert i saken, uten at de har funnet en god løsning.

Hva gjaldt saken egentlig?

Lillesand kommune oppdaget i 2002 kloakkforurensningen som rammet Ellilas eiendom. Kommunen definerte saken som en privatrettslig nabokonflikt.

Høsten 2007 kom Arne Thomassen aktivt inn i saken (etter ønske fra Ellila).

Thomassen ville behandle saken politisk, sa han.

På slutten av året fattet kommunen et vedtak etter Forurensningslovens § 7.

Naboen fikk pålegg om å stoppe «all spillvannsutslipp via nevnte teglrør.» Røret ble tettet med noen filler, men utslippet fant snart andre veier ut.

Men VAR-enheten i kommunen var fornøyd med tiltaket og ville ikke gjøre mer.

Ellila fastholdt at Lillesand kommune var ansvarlig etter Forurensingsloven, og saken gikk sin gang i systemet.

Politisk engasjement fra Arne Thomassen var fraværende. Men Beathe Nytrøen (Frp) (nå B. Beckstrøm Holte) sa seg villig til å se på forholdene i 2010. Hun sendte deretter en forespørsel til bystyrets møte 16.06.10. (BS-098/10.) Spørsmålet hennes var hva kommunen, som forurensningsmyndighet, hadde gjort i saken og hva fremdriftsplanen var.

Arne Thomassen sa han skulle følge opp saken.

Ordfører Arne Thomassen ville løse nabokonflikten, ikke forurensningssaken.

Samtidig som administrasjonen hevdet at Berg hadde stoppet forurensningen ved å tette igjen det aktuelle røret, foreslo Thomassen å kontakte vegvesenet for å finne en annen trase for røret.

I bystyrets møte 08.09.10 (BS-105/10) ble det, etter forslag fra Thomassen vedtatt:

«Ordfører og administrasjon tar kontakt med Statens vegvesen og berørte grunneiere med formål å vurdere annen trase for dette overvannsrøret og å finne en løsning. Saken utsettes til møte i formannskapet i oktober.»

Ved å betegne røret som et «overvannsrør», støttet ordfører Arne Thomassen opp om Bergs påstand om at det ikke er kloakk som kommer ut av røret.

Hvis det var tilfellet, burde ikke Lillesand kommune ha avsluttet sin behandling av saken? Er det en kommunes oppgave å løse nabokonflikter?

Administrasjonen ville også løse noe i oktober 2010, men hva?

Kommunen engasjerte ingeniør Einar Rose for å kartlegge avløpssituasjonen for tre eiendommer på Fjeldal. Ellilas, Bergs og en annen nabo sitt.

Politikerne fulgte opp med vedtak etter forslag fra Thomassen og Høyre.

Arne Thomassen ville også ha en plan for sanering «hvor mange hytter og boliger i området var inkludert». Kåre Mosby sendte i januar 2011 et forslag om en privat pumpestasjon i området.

Det politiske arbeidet Thomassen gjorde i forbindelse med det private VA prosjektet har jeg ikke funnet dokumentasjon på.

Administrasjonen visste ikke noe og ba Ellila i mars 2012 kontakte Sundsdal eller Mosby for informasjon om planene for VA utbyggingen som var i privat regi.

Ordfører Thomassen ville løse «nabotvistsaken» i forhandlingsutvalget.

Etter flere møter i utvalget høsten 2012 fremmet Thomassen forslag om at kommunalt anlegg på Fjeldal måtte komme i 2013. Tjenesteutvalget, Formannskapet og Bystyret; alle var enige med Arne Thomassen.

Thomassen ville at Grimstad kommune skulle behandle saken om forurensning

Ordføreren informerte bystyret i februar 2013 om at saken skulle sendes til Grimstad. Ingen av bystyrets medlemmer hadde bemerkninger til at nabokonflikten, som startet i 2003, skulle behandles av enda en kommune.

I mars 2013 stilte Arne Thomassen og teknisk sjef på møte i Grimstad sammen med ordfører, rådmann og teknisk sjef fra Grimstad kommune. Nabotvisten om «overvannet» var åpenbart svært viktig. Referat fra møtet er det ikke mulig å få tak i.

Kommunen jobbet også med saken i begynnelsen av 2013.

Et prosjektarbeid sammen med Aprova AS foregikk mellom januar og mars. Hensikten var å utarbeide forslag til prinsippløsning for tilkobling av eksisterende boliger i Fjeldal.

Ordfører Arne Thomassen stilte i retten i april 2013 og vitnet til fordel for naboen.

Han følte seg for syk til å svare på spørsmål fra Ellilas advokat.

I august 2013 ville Thomassen ha saken til Kontrollutvalget.

Han ba bystyret avgjøre om kontrollutvalget skulle granske påstander om korrupsjonslignende forhold i Lillesand kommunes behandling av kloakksaken.

Thomassen ville også bevilge penger til en granskning. «Dette er en så betent sak at vi må få en gjennomgang fra A til Å.»

I januar 2014 ville Thomassen vite hvor langt Grimstad var kommet med saken.

Thomassen sendte en e-post til kommunalsjef teknisk sektor og spurte og status. Thomassen ba om at svaret ble sendt til bystyrets medlemmer og kontrollutvalgets leder og sekretær.

Kontrollutvalget ble enige med Thomassen og Leif Vagle om å dele saken i to.

På et møte 11.11.14 ble sekretærene for kontrollutvalget (ny og gammel) enige med ordføreren og opposisjonslederen i at saken skulle deles i to. Den delen som omfattet ærekrenkende påstander mot Thomassen, Windegaard og kommunen ble prioritert. Granskningen av saksbehandlingen fra A til Å kokte etter hvert bort.

Arne Thomassen ville ha et møte med partene i nabotvisten.

Møtet, med tolv deltakere, fant sted på rådhuset 04.11.2015. Thomassen var møteleder og referent. Referatet ble avsluttet slik:

«Det ble fra ordfører påpekt at det haster å få rapporten ferdig fra Grimstad slik at bystyret i Lillesand som har bestilt denne kan ta stilling til hvordan dette skal tas videre.» (Bystyret hadde bestilt rapporten, ikke Thomassen altså?)

Grimstad rapporten ble klar 25.11.15.

Rapporten slo fast at naboens anlegg skilte seg fra andre ved at det var til en hygienisk ulempe for omgivelsene.

Bystyret fattet vedtak 10.02.2016 (BS-007/16).

Bystyret vedtok at det var grunnlag for å kreve at avløpsanlegget tilknyttet naboens bolig rehabiliteres/oppgraderes «slik at det ikke leder forurenset vann til grunnen eller til omgivelsene.»

Administrasjonen valgte omkamp om bystyrets vedtak.

Etter klage fra Berg ble vedtaket sendt fylkesmannen. Der ble saken avvist fordi vedtaket ikke var formelt korrekt. Hvis bystyrets intensjon skulle følges opp, måtte administrasjonen fatte et vedtak som påla naboen å oppgradere anlegget. Men det ville ikke administrasjonen. Vinden hadde snudd. Noen hadde snakket sammen.

Arne Thomassen opplyste i LP juni 2017 at Hadle Hallingstad nå satt på saken.

Administrasjonen valgte etter dette å løse nabokonflikten ved å gi pålegg om tilkobling til både naboen og Ellila.

Arne Thomassen skrev til Ellila 11.12.2017.

Thomassens svarte Ellila slik på hvorfor han som ordfører ikke fulgte opp bystyrevedtaket: «Administrasjonen har i etterkant vurdert forhold med tanke på avløp til gnr/bnr15/56 og gnr/bnr15/15.»

Bystyret fattet et tydelig prinsippvedtak. Administrasjonen vurderte i etterkant at de ikke ville høre på bystyret. Rådmann Windegaard var som kjent inhabil i saken.

Hadde Hadle Hallingstad mandat til å beslutte en omkamp i saken?

Eller var det noen med mer makt som sto bak snuoperasjonen?

Møte på ordfører Arne Thomassen sitt kontor 13.06.18

Thomassen hadde et internt møte med (ny) rådmann, Guri Ulltveit-Moe og videre fra administrasjonen: Audun Andre Larsen, Trude Jakobsen og Hadle Hallingstad.

Forhåndsvarsel om pålegg var sendt til Berg og Ellila. Bakgrunnen for møtet var:

«Status for saken samt kvalitetssikre svar på henvendelse fra Ellila.»

Administrasjonen og politikerne behandlet igjen nabokonflikten, nå i «rettferdighetens navn».

Både Berg og Ellila fikk vedtak som sa de måtte tilknytte sin eiendom til kommunalt avløpsnett innen 31.05.2019.

Ordfører Thomassen og rådmann Ulltveit- Moe uttalte seg til «Journalen».

To studenter fra «Journalen» lagde en reportasje om urettferdig saksbehandling og rykter om kameraderi i Lillesand kommune våren 2019.

I forbindelse med kloakksaken uttalte Ulltveit-Moe:

«Det er ikke vår oppgave å komme med løsning i et forhold som vi da anser som privatrettslig. Det må de selv finne ut av.»

Hvorfor jobbet administrasjonen hennes med saken da?

Arne Thomassen hadde dette å si til Journalen:

«Utmerkede vann og avløpsavdelingen har prøvd å finne mange løsninger. Jeg har som ordfører og ombudsmann, fordi Ellila har ønsket det, vært inne i den saken, og her må vi huske at jeg hadde aldri gått inn i denne saken hvis ikke Ellila hadde stadig henvendt seg til ordføreren fordi ting ikke fungerte. Og da er det for kommunens sin del viktig at ordføreren stiller opp for alle innbyggere.»

Studentene lurte på hvorfor det ikke var kommunens ansvar å ordne opp i kloakksaken, og Thomassen svarte:

«Fordi dette nå er en privatrettslig sak mellom de to. Og kommunen prøver å føre frem vann og kloakk, og når kommunen har lagt det inn i sin investeringsplan, så er det jo mye nettopp med tanke på at dette forholdet, det skal løses. Da mener jeg kommunen har gjort en god jobb for å få løst det.»

Demokratisk behandling eller mobbing?

Arne Thomassen skyver administrasjonen og bystyret foran seg når han prøver å pulverisere ansvaret. Det er sikkert riktig. Som i mobbesaker er de som står og ser på, like skyldige som hoved mobberen. Deres taushet er farlig for ofrene.

Hvorfor kom det ingen reaksjon fra bystyremedlemmene som stemte for vedtaket i BS-007/16 da dette ikke ble fulgt opp?

Var det fordi dere hadde skiftet mening?

Fordi dere erkjente at dere i alle disse årene hadde vært nyttige idioter til ordfører Arne Thomassens egotripp?

Eller fordi dere ville unngå at Lillesand kommune kom i et erstatningsansvar overfor Ellila?

Kanskje ordfører Einar Holmer-Hoven er den rette til å svare på spørsmålene?

Nancy Olsen

Tidligere ordfører Arne Thomassen og tidligere enhetsleder Hadle Hallingstad er forelagt innlegget og gitt mulighet til å kommentere dette. Ingen av dem ønsker å gå i debatt med Nancy Olsen om forhold som ligger tilbake i tid.