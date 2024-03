Eksorsisme. Bare det å høre ordet kan sende et skummelt, kaldt gufs av middelalder inn over oss. Det blir ikke bedre om vi sier det på norsk. Djevelutdrivelse. Ingen av ordene har noen plass i moderne virkelighetsforståelse, vil mange si.

Mer nært kan det fortone seg når en taler om virkeligheten som en kamparena der gode og onde åndskrefter strider mot hverandre. Det kan vi mer kjenne oss igjen i. Og det er ingen ny erkjennelse. På søndag får kirken et brev fra apostelen Paulus som skildrer dette i sterke ordelag: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»

Men mest av alt er det en hendelse fra evangeliet etter Markus som skal ha vår oppmerksomhet kommende helg. Den begynner der forklarelsen på fjellet slutter. De tre disiplene som hadde sett Jesu herlighet på fjellet, fikk et hardt møte med virkeligheten da de kom ned. De fant resten av de tolv omgitt av en stor folkemengde og i full krangel med noen skriftlærde blant dem.

Under diskusjonens hete kom en far til disiplene med sin sønn. Min sønn har en ånd som gjør ham stum, sa faren. Når den griper fatt i ham, kaster den ham overende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv.

Sykdomsbeskrivelsen kan minne om hva som kan skje under et epileptisk anfall. Men her tolkes plagen utfra antikkens i våre øyne primitive medisinske forståelse. Bak ulike sykdomsbilder antok man den gangen at det sto ulike onde ånder.

Uansett hvordan sykdommen var å forstå, så klarte ikke disiplene å helbrede gutten. De fikk det ikke til. De hadde latt seg vikle inn i disputt med omverdenen og manglet kraft til å bekjempe sykdomskrefter. Det kan nok dagens kristenhet kjenne seg igjen i.

Når Jesus kommer inn i situasjonen, går han først i rette både med disiplene og folkemengden. «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere?...». Så ber han gutten til seg. Straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende. Slik har han hatt det siden han var et lite barn, sa faren. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» «Om det er mulig for meg?»

svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»

Fortellingen er et godt utgangspunkt for studier i tro. Her finnes vitnesbyrd om fast tro, tro underveis, halv tro og brist på tro. Guttens far var i dyp nød. Ytterst tros-u-ferdig griper han til Jesus som sin siste mulighet. Nøden og Jesus møtes. Uten dypere dogmatisk avklaring kaster han seg på Jesus med sin troende tvil. Gutten ble helbredet. Jesus viser makt, der disiplene var maktesløse. (Kilde: Ord for helgen lp 2007)

Leif Møller-Stray