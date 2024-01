Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Finn Bergkirks bortgang. Han var sterkt preget av sykdom det siste året og lørdag 13. januar sovnet han stille inn, 86 år gammel.

Finn var født og oppvokst i Lillesand, men bodde så godt som hele sitt arbeidsliv i Oslo.

Han hadde imidlertid beholdt sitt barndomshjem i Lillesand og flyttet tilbake dit som pensjonist omkring år 2000. Finn var bankmann av yrke, men friidrett, kunst og kultur var hans store interesse. I særlig grad hadde han glede av klassisk musikk, litteratur og billedkunst. Arbeid i bedriftskunstforeningen på sin tidligere arbeidsplass holdt interessen ved like. Da han i år 2000 vendte tilbake til Lillesand, hadde han møtt sin Eldbjørg som ble med til Sørlandet. Eldbjørg var sunnmøring og måtte overtales til å bosette seg i sørlandsbyen. Gjennom sin stilling ved Universitetet i Agder og etter et par års «prøveopphold» bestemte de seg begge for å gjøre sørlendinger av seg og flyttet inn i et nyrenovert hus i Nygårdsgate. Eldbjørg og Finn delte en stor interesse for kunst og kultur og Eldbjørg ble raskt engasjert i arbeidet i den lokale kunstforeningen. Og det tok ikke lang tid før også Finn ble med. Eldbjørg sørget for det, og etter kort tid ble hun valgt som leder og Finn som kasserer, et verv som han forbilledlig skjøttet i 6 år.

Parhestene Eldbjørg og Finn satte i flere år sitt preg på aktiviteten i Lillesand kunstforening. Eldbjørg sørget også for at kassererjobben til Finn ble langt mer omfattende enn hva han hadde blitt forespeilet. Litt ampert kunne det også bli når Eldbjørg en sein kveld i arbeid med montering av en utstilling kastet seg på telefonen for å få hjelp av Finn til å tømme et rom for bord og stoler. Men for Finn, den snille, gode og korrekte bankmannen, var det intet valg. Eldbjørg la lista og snart ble det dugnader med flytting og rigging av bord og stoler eller transport av kunstutstillinger. Selv har jeg gode minner fra to dagsreiser sammen med Finn tur/retur til Oslo for å hente sommerens utstilling. Det ble god tid til fine samtaler, mest knyttet til institusjonen kunst, men også med behørige avsporinger om andre spørsmål.

Vi kom stadig tilbake til kunsten, til gode utøvere som vi ønsket til Lillesand eller til samtaler om konkrete kunstverk som hadde gjort inntrykk.

Ved siden av livet som pensjonist og kasserer i kunstforeningen, hadde også Finn en stor interesse for politikk, i særlig grad for lokalpolitikk. Finn var engasjert i partiet Høyre, som lokallagsleder og som vara til bystyret. Og det var i valgperioden 2007-2011 at Stiftelsen Meta Hansen Kulturhus og Lillesand Kunstforening henvendte seg til kommunen for hjelp til finansiering av syv skulpturer av billedhuggeren Bård Breivik. Skulpturene ble vist på kunstforeningens sommerutstilling i 2009, og hadde blitt stående i hagen utover høsten i påvente av returtransport. Et privat initiativ for kjøp av skulpturene ble lansert for kommunen v/ordfører Arne Thomassen. Han viste et enormt engasjement og ivret for å sikre skulpturene permanent til byen. En viktig medspiller her var representanten Finn Bergkirk som var lokal talsmann for prosjektet i bystyret. Dette arbeidet bar frukter og Skulpturparken ble åpnet i 2011 av fylkesmann Øystein Djupedal.

Finn og Arnes engasjement for etablering av Skulpturparken i hagen tilhørende Meta Hansen Kulturhus vil bli husket.

Finn mistet sin kjære Eldbjørg i 2015 etter en lang og krevende kreftdiagnose. Finn la aldri skjul på at savnet etter Eldbjørg var stort.

Vi skylder det gode mennesket Finn Bergkirk en stor takk for en merkbar innsats for Lillesand Kunstforening og Meta Hansen Kulturhus. Fred over hans minne.

Lillesand Kunstforening

Brynjulv Rosenberg