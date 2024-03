Det hevder kommuneadministrasjonen, som er blitt utfordret av bystyremedlem Gunnar Kulia (H) på hvordan bystyrevedtaket om at «gravingen SKAL være ferdig før sommeren».

– Vedrørende utforming av entreprisen så ble det lagt inn en tidsbuffer på ferdigstillelse på over en måned. Entreprenørs ferdigstillelsestidspunkt ble satt til 10 mai 2024. Det er lagt inn poster for forsering, men det oppstod mer uforutsett i prosjektet enn vi først antok. Blant uforutsette hendelser er det i hovedsak betydelig mer fjell i Storgata enn hva vi la til grunn i prosjekteringen. Sprenging av grøft er krevende både med hensyn til nærliggende bebyggelse, men også alt som er av fiber, kobber og strømkabler i veien, forklarer administrasjonen, som bekrefter at det er kommunen som sitter med risikoen.

– I henhold til kontraktsformular som benyttes mot entreprenør så er en slik usikkerhet noe Lillesand kommune må ta risikoen for. Grunnet mengde fjell og kabler så har entreprenør krav på fristforlengelse som er lenger enn den bufferen kommunen har satt inn i prosjektet, konkluderer administrasjonen.