– Stengte gater gjør at vi i år må endre på togrute for både barnetog og borgertog, melder Lillesand kommune på hjemmesidene sine.

Nå er de nye rutene spikret.

Man starter på Fagertun, som vanlig. Men i bunnen av Fagertunveien, svinger togene i år til høyre ut mot Jernbanegata.

– Barnetoget vil som tidligere starte på Fagertun og avslutte ved Lillesand kirke. Borgertoget vil følge samme rute, men avslutte på Havnetomta - her vil også folkefesten avholdes i år, står det.

– Selv om hele programmet fortsatt er litt av et mysterium, kan dere i det minste være sikre på hvor dere skal stå eller gå - for å best vise frem finstasen under årets feiring, skriver kommunen på Facebook.

Også noen innfartsveier til sentrum vil måtte stenges noe annerledes enn tidligere år (se kart).

Her: Ruta går også i år ned Fagertunveien. Men så settes kursen mot Jernbanegata. Foto: Christian Nørstebø

Oversikt over hvilke veier som sperres 17. mai. Foto: Faksimile / Lillesand kommune

Storgata er blant gatene som, for tiden, ikke er særlig egnet for tog. Foto: Christian Nørstebø