Det er i år ti år siden forrige runde med alminnelig taksering. Grunnen til saken nå er aktualisert er at eiendomsskattenemnda har engasjert seg i saken på bakgrunn av den svært høye reduksjonsfaktoren som er lagt inn for våningshus på gårdsbruk. Denne er på 30 prosent av verdi i tillegg til reduksjonsfaktoren som alle huseierne nyter godt av.

Denne rabatten kan ifølge opplysninger til nemnda fra eiendomsskattekontoret ikke røres før ny alminnelig taksering er gjennomført og derfor har nemnda bedt om å bringe på det rene hva det vil koste å gjennomføre ny taksering.

Svaret fra administrasjonen er at kostnadene vil kunne beløpe seg til 1,5 millioner kroner. Dersom man legger til grunn 200.000 - 250.000 i økt skatteinntekt pr år, vil kostnaden bli dekket i løpet av 5-7 år.

Administrasjonen vurderer at ny alminnelig taksering har klare fordeler ved at det blir oppdaterte verdigrunnlag for eiendom som ikke går under Skatteetatens formuesgrunnlag, oppdaterte rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Derimot vurderer man at kostnaden basert på endring av faktor (rabatt) for våningshus vil være vesentlig større enn økning i inntekt.

– Kommunedirektøren anbefaler ut i fra økonomiske og praktiske hensyn å avvente til at Skatteetaten har klart nytt verdsettelsessytem for fritidsboliger. Tilbakemeldinger fra Skatteetaten per i dag er at etaten er i rute med å få på plass systemet, heter det i saksutredningen til kommunestyret.

Dersom kommunestyret følger administrasjonens anbefaling vil eiendommer som betaler skatt etter takst få denne kontorjustert inntil ny takseringsrunde.