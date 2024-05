Dans til høy musikk var slett ikke noen del av programmet, men folk i alle aldre lot seg svinge både på og ved scenen, etter et meget innholdsrikt program.

Premier

Det ble delt ut premier til 3., 7. og 8. klasse for best gange i toget på hver sine trinn.

Flere konkurranser på skoleplassen ble også avholdt, som å tippe antallet godterier i et glass. William Svingen og Ingrid Ørvik hadde begge tippet samme antall, så den ene fikk innholdet i glasset - mens den andre fikk kinobilletter.

Daniel i 5. klasse spikret raskest og fikk premie for sine håndverkerbragd.

Unge talere

Årets tale ble holdt av to skoleelever - Karoline Målen og Eliah Undem, henholdsvis leder og nestleder for elevrådet på mellomtrinnet.

– Folk fra Høvåg var med og hjalp da krigen brøt ut utenfor Justøya, konstaterte de før oppfordringen deres var klinkende klar:

– I stedet for at vi skal stå her og prate om det vi liker på 17. mai, gå og gjør det dere liker!

Også publikum danset: Mange som satt foran scenen valgte å svinge med i dansen. Foto: Arnt Georg Arntzen

Fikk premie: 8. klasse ble premiert for best gange på ungdomstrinnet. Foto: Arnt Georg Arntzen

7. klasse fikk premie: For best gange på mellomtrinnet. Foto: Arnt Georg Arntzen

3. klasse fikk premie: For best gange på barnetrinnet. Foto: Arnt Georg Arntzen

Vant kinobilletter: Intid Ørvik. Foto: Arnt Georg Arntzen

Spikret raskest: Daniel i 5. klasse fikk premie for å ha spikret raskest. Foto: Arnt Georg Arntzen

Spiste lakris raskest: Nicoline Wennerberg slo alle med å ha spist en viss mengde på 14 sekunder. Hun ville ikke ut med teknikken. Foto: Arnt Georg Arntzen

Mye ble fisket opp: Barna satte tydeligvis stor pris på å kunne fiske opp mye godt. Foto: Arnt Georg Arntzen

Bokser falt: Mange bokser falt takket være treff-ferdighetene til Høvågs unge. Her ser vi en som lot noen stå... Foto: Arnt Georg Arntzen

Mye godt: Under sagspon ble det funnet mye godt av barn på Høvåg skole 17. mai. Foto: Arnt Georg Arntzen

Sommergjester på plass: Anita og Per Trygve Hoff liker å få med seg 17. mai på Høvåg skole. For første gang kom de denne gangen uten barn og barnebarn, men de hadde med seg hunden av rasen engelsk setter - Bacchus (1). Foto: Arnt Georg Arntzen

Delte ut medaljer: Leder av Høvåg brass, Frode Målen, overrakte premier til musikanter for tre og syv års medlemskap. Foto: Arnt Georg Arntzen

Mange flinke aspiranter: Et glimt fra Høvåg Bras-aspirantenes opptreden på 17. mai. Foto: Arnt Georg Arntzen

Flinke musikanter: Fredrik Lindsett er navnet på den nye dirigenten til Høvåg Bras, og han har visst hatt en god start. Foto: Arnt Georg Arntzen

Årets talere i Høvåg: Karoline Målen og Eliah Undem. Foto: Arnt Georg Arntzen

Flinke forsangere: Førsteklassinger var forsangere da tre vers av nasjonalsangen ble sunget på skoleplassen i Høvåg. Foto: Arnt Georg Arntzen

Sang med liv og lyst: Førsteklassingene i Høvåg. Foto: Arnt Georg Arntzen

Ordet ble gitt videre: 17. mai komiteens leder, Lars Iver Raabjerg Wennerberg, gir ordet videre til konferansier Finn Erik Espegren ved folketogets ankomst til Høvåg skole. Foto: Arnt Georg Arntzen

Handelen gikk unna: Overskuddet av årets 17. mai går til Polentur høsten 2024. Foto: Arnt Georg Arntzen

Folksomt på skoleplassen: Et glimt fra årets 17. mai. Foto: Arnt Georg Arntzen

Tre generasjoner: Mona Haug (til høyre) var stolt over å være i Høvåg med sønnen Jan Morten Haaversen og barnebarnet Hunter (4) Åsmundsen og mor Elaine Åsmundsen. Foto: Arnt Georg Arntzen

Ingri på plass: Ingri Arntzen så ut til å like å se på toget i Høvåg. Foto: Arnt Georg Arntzen