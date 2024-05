– Bruk en vannfast tusj og merk barna med navn og mobilnummer. Skriv det helst direkte på huden på hånden eller underarmen, men inne i klærne eller på et armbånd kan også fungere så lenge det er lett synlig. Sørg for at barna forstår og husker at de har mamma eller pappas telefonnummer på seg, sier pressesjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens.

Politiet er barnets beste venn

Selv om barna skulle ha egen mobil er dette trikset likevel lurt å følge. I bysentrum kan det være fort gjort å miste et barn av syne i trengselen, og nysgjerrige barn kan i tillegg spontant gå i en annen retning. Mange små går i 17. mai-tog for første gang, og har gjerne ikke egen mobil.

– Det beste er jo at barn og voksne har snakket sammen, at de har en plan hvis de kommer bort fra hverandre. Ofte finner barn tilbake til der de var, så er man flere voksne som leter kan det være lurt at én blir igjen der barnet forsvant. Lær i tillegg barna at politiet er deres beste venn hvis de kommer bort fra mamma og pappa 17. mai, sier Irgens.

Huskeliste for 17. mai: