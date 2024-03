Klima- og miljødepartementet (KMD) og Statsforvalter har gitt føringer om at alle avløpsanlegg i hver enkelt kommune skal oppfylle rensekravene i forurensningsforskriften innen 2027, og senest innen 2033.

I Birkenes kommune er det over 800 private avløpsanlegg i Birkenes som ikke er knyttet til kommunalt avløpsnett. Administrasjonen har nå lagt fram forslag til handlingsplan for opprydding spredt avløp Birkenes 2024–2033 og tilsynsplan spredt avløp 2024–2033 som man ber politikerne slutte seg til.

Tvungen tilkobling

I planen er kommunen delt inn i ti ulike sektorer og det er laget en plan slik at man kan nå igjennom alle områdene innen 2033 som er absolutt siste frist. Administrasjonen legger opp til at de mest sårbare områdene gjennomgås først.

Kommunen er delt inn i 10 ulike områder Foto: Skjermdump

Gjennomgangen av de ulike områdene må ifølge planen også sees i sammenheng med mulighetene for kommunal tilknytning av avløpsvann.

– En konsekvens av dette vil være at enkelte anlegg i stedet vil bli pålagt tilknytning til kommunalt avløpsnett, heter det i forslag til handlingsplan, hvor det vises til at trykkavløp de senere årene har vist seg å være et kostnadsbesparende alternativ til tradisjonell grøft i mange tilfeller.

– Ved trykkavløp kan avløpsledningen legges grunnere og er ikke avhengig av fallforholdene på samme måte som en tradisjonell avløpsledning. Dette gjør at områder som tidligere var å anse som for kostnadskrevende å tilknyttes kommunalt nett igjen kan vurderes å tilknyttes, opplyses det i rapporten.

Selvfinansierende

Den økte aktiviteten skal finansieres gjennom gebyrer.

– Det er et underliggende prinsipp for oppryddingsarbeidet er at forurenser betaler. Dette innebærer at forurenser skal betale for arbeidet kommunen har i forbindelse med tilsyn av mindre avløpsanlegg. Gebyrgrunnlaget bygger på selvkostprinsippet og dekker de konkrete kostnadene knyttet til tilsyn av avløp i spredt bebyggelse etter forurensningsforskriften, fremgår det av rapporten, hvor det også synliggjøres at det er et ressurskrevende arbeid man nå står foran.

– For beregning av ressursbehovet er det tatt utgangspunkt i antall registrerte avløpsrenseanlegg. Samtidig vil det være nødvendig med minimum to personer som gjennomfører tilsyn grunnet hensyn til HMS. Med utgangspunkt i 861 kjente avløpsanlegg vil det være nødvendig med minimum to saksbehandlere til å gjennomføre tilsyn, registrere anleggsinformasjon og følge opp pålegg skal man komme i mål innen 2033, opplyser administrasjonen i saken som nå skal behandles av kommunestyret.