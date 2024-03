– Kommunen har ved gjennomgang av byggesaken sett at det ikke er innsendt søknad om ferdigattest, skriver kommunen i brevet til Lillesand kirkelige fellesråd, hvor man ber om at det innen fire uker sendes inn søknad om ferdigattest for rullestolrampen som allerede har vært i bruk i flere år.

– Vi gjør oppmerksom på at sammen med søknad om ferdigattest, må det innsendes nødvendig dokumentasjon som viser at de vilkårene som følger byggetillatelsen er oppfylt, at tiltaket er plassert slik som tillatelsen forutsetter. Det må også samtidig dokumenteres at lovens krav til ferdigattest er oppfylt, heter det i brevet.