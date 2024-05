Ingeborg Hauge holdt årets tale ved minnebautaen ved Høvåg kirke. Solskinnet varmet de fremmøtte.

– Det var tydelig at hun jobber med dette til daglig. Denne talen var rett og slett fantastisk, lød det fra flere.

Ingeborg Hauge er ansatt på Arkivet i Kristiansand. Hun er bosatt på Ørsland i Høvåg.

Lillesands-Posten har fått oversendt talen hun holdt i sin helhet, som du kan lese under bildene.

Ingeborg Hauges tale:

"Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen og tusen takk for den ærefulle forespørselen om å holde denne talen.

I dag feirer vi at vi er så heldige å leve i et fritt og demokratisk land. Vi tar på oss fintøyet for å feire en grunnlov som sikrer oss muligheten til å velge hvem som bestemmer og lager lover i landet, vi vifter med flaggene våre for at lovene skal være like for alle og ingen skal dømmes uten en rettssak. Vi synger, spiser is og konkurrerer i sekkeløp for et samfunn bygget på ideer om folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettigheter. Vi er utrolig privilegerte som kan feire dette i dag.

Sånn har det ikke alltid vært.

Frihet og demokrati har aldri vært mer truet i Norge enn under andre verdenskrig. Minnesmerket bak oss, hedrer de 17 mennene fra Høvåg som ofret livet i kampen for disse verdiene.

Allerede den dagen Tyskland invaderte Norge, mistet vi to av våre fra Høvåg, da tyske jagere sendte torpedoer inn i panserskipet Norge som lå i Narvik.

Sju menn fra Høvåg døde i fangeleirene Natzweiler i Frankrike og Dachau i Tyskland. Sammen med fem andre sambygdinger hadde de vært med i den hemmelige undergrunnshæren i Agder, kalt Laudals organisasjon, som forberedte seg på å kunne støtte en alliert invasjon i Norge. Det tyske politiet rullet opp store deler av organisasjonen og bare tre av mennene fra Høvåg unngikk fangenskap.

Ytterligere 8 menn fra Høvåg mistet livet i sitt arbeid på sjøen. De døde av miner, torpederinger, uvær og ulykker. Sjøfolkenes innsats var Norges største bidrag til de alliertes seier. Takket være norske kapteiner som ikke lot seg lokke av nazistene til å seile hjem til et okkupert Norge, seilte de for de allierte, og sørget for transport av drivstoff, mat, tropper og våpen.

Min jobb på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter handler om hvordan vi kan lære av historien for å skape en bedre fremtid. For å få ideer til dette, inviterte vi i februar alle elevene i 5., 6. og 7. klasse fra Høvåg skole til Arkivet.

De hadde fått i lekse å spørre hjemme om de hadde noen i familien som hadde sittet i fangenskap under andre verdenskrig. Veldig mange hadde med seg en lapp med navn på en oldemor eller oldefar, og vi kunne snakke om kampene de kjempet mot nazismen og okkupasjonen, og prisen de betalte for disse kampene. Oldefar ble en inngang til å lære om historien, og kanskje så noen av dem linjene fra fortiden frem til i dag?

Mange elever var opptatt av at vi må forstå hva krig egentlig er, for å bli motivert for å jobbe for fred. De snakket om at mennesker som har opplevd krig bærer med seg et mørke inni seg, og at krigen derfor fortsetter etter at den egentlig er slutt.

Jeg tror elevene har et veldig viktig poeng. Vi sier gjerne at krigen i Norge tok slutt den 8. mai 1945, men for veldig mange mennesker var krigen med dem som usynlige sår hele livet.

Krigen kostet veldig mye

for de som mistet noen de var glad i,

for de som overlevde fangenskap,

for sjøfolk som opplevde å komme hjem til et samfunn som ikke forstod hva de hadde vært gjennom,

for de som måtte skjule sin identitet,

for de som mistet en trygg hverdag eller en fremtid de drømte om,

for de som levde med daglig frykt,

for barn som vokste opp med traumatiserte foreldre

Navnene deres står kanskje ikke på noe minnesmerke og veldig mange snakket ikke om det vonde de bar med seg. Men like fullt har livene deres vært preget av krig. For krig koster veldig mye for veldig mange.

Dessverre er det også i dag mange blant oss som bærer på disse usynlige sårene fra krig. Våre søstre og brødre fra Ukraina, Palestina, Afghanistan, Iran, Sudan, Eritrea og andre land, våkner også av mareritt om natta, er bekymret for familie og venner, og sørger over sine falne. Vi må være rause overfor de av våre medmennesker som bærer dette med seg.

Vi må litt tilbake til elevene fra Høvåg skole. I tillegg til å kjenne historien, mente elevene det er viktig å vite hvilket samfunn vi vil ha. Gjennom dorulldukker, malerier, rollespill og tekster beskrev et samfunn der «Ingen er like, men alle er like mye verdt», for å sitere en av gruppene. Jeg tror det er veldig viktig å forestille seg et idealsamfunn, sånn som elevene gjør. Om vi gjør det samtidig som vi tar inn over oss de utfordringene vi står overfor, er det lettere å se hva vi må kjempe videre for.

Europakonferansen i Kristiansand forrige uke, gav oss en oppdatering på hvilke utfordringer vi står overfor i Europa i dag. Mye handlet selvsagt om Russlands fullskala invasjon av Ukraina, som er den største trusselen. Men den ble også en påminnelse om at kampen som ble kjempet mot nazisme, diktatur, okkupasjon og forakt for det som er annerledes, er en kamp vi fremdeles må kjempe på mange områder. I dag bor bare 29% av verdens befolkning i velfungerende demokratier, og tallet har sunket betraktelig de siste 25 årene. I Europa trues verdier knyttet til mangfold og likestilling, og kvinners og lhbtq-personers rettigheter. Samtidig øker hatkriminalitet. Disse kreftene finnes selvfølgelig også i Norge, og selv på en dag som denne, må vi ikke være blinde for utfordringene vi har.

For et par uker siden kom det ut en rapport om rasisme i Kristiansand, som slår fast at rasisme er en del av hverdagen vår. 17. mai for to siden delte en familie fra Kristiansand et familiebilde med sine fire barn pyntet i bunad. Etter delingen strømmet det inn rasistiske kommentarer i ulike medier. Folk uttrykte sinne over at barna med melaninrik hud bar bunad. Dette er dessverre ikke en isolert hendelse, men et uttrykk for dypere problemer knyttet til rasisme i samfunnet. Hver tredje tenåring i Norge med flerkulturell bakgrunn har opplevd rasisme.

Antidemokratiske tendenser og rasisme må bekjempes. Vi må anerkjenne disse utfordringene og fortsette å sloss for frihet, demokrati og menneskeverd.

Nok en gang tilbake til de flotte elevene på Høvåg skole. En elev på 6. trinn sa følgende om fredsarbeid: «Når vi begynner å krangle på fotballbanen i friminuttet, må vi ikke ta igjen ved å sparke eller slå, men snakke sammen og finne ut av det. Da blir det fred og ikke krig».

Nok et viktig poeng fra våre unge sambygdinger. Demokrati og fred handler ikke bare om politikere, stortingsvalg og internasjonale samarbeidsavtaler. Det handler også om fotballkamper i friminuttene på Høvåg skole. Fredsarbeid er å invitere de nye naboene på en kopp kaffe, å tørre å stå opp for kompisen sin når han trenger det, å respektere hverandre i kommentarfeltet på Oppslagstavla i Høvåg, å kunne være uenige om vindmølleutbygging og prideflaggheising, men likevel respektere hverandre.

Fred og demokrati handler om å tåle og å verdsette at vi er forskjellige og at vi er uenige. Det må være trygt å være den vi er med våre tanker, følelser og meninger, og vi må tørre å bruke vårt moralske kompass i møte med fordommer, rasisme, antisemittisme, homohets, muslimfiendtlighet og ekstremisme.

I dag er det hver og en av oss som bestemmer hvordan landet vårt og bygda vår skal utvikle seg videre. Hva vi skal velge å kjempe for. Det er vårt ansvar å sørge for at det gode vinner litt mer terreng.

Vi står ved minnesmerket som viser oss at det er alt for farlig å la være å kjempe videre for et inkluderende, demokratisk og fredelig samfunn. - Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred, skrev Nordahl Grieg. I dag feirer vi at demokratiet vårt ble født nettopp på en bølge av universelt menneskeverd. Og i dag er det lov å håpe våre oldebarn får feire 17. mai og ta som en selvfølge at barn får vokse opp i frihet, uansett bakgrunn, hudfarge, nasjonalitet, seksuell legning, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Vi må aldri slutte å være takknemlige for at andre har betalt frihetens pris for oss. De 17 mennene som mistet livet på sjøen, på land, og i fangenskap, skal huskes for kampen de har kjempet for oss. Noen av dem tok et aktivt valg om å kjempe, vel vitende den risikoen det innebar. Andre ble mer tilfeldig med i dette viktige arbeidet. Men felles for dem er at de døde i kampen om et fritt og demokratisk Norge. I dag uttrykker vi vår takknemlighet for dette.

Jeg vil nå lese navnene på de fra Høvåg som betalte med livet sitt i kampen for et fritt Norge under andre verdenskrig:

De som falt på sjøen var:

Kristen Adler Hellenes, Isak Svendsen Holte, Knut Sten Karlsen, Olav Haraldsen Li, Yngvar Johan Pedersen, Nils Andreas Vesterhus, Anker Ørsland og Olaf Torbjørn Jensen.

De som døde i fangeleir var: Olav Oddvin Andersen, Lorentz Drangsholt, Kåre Fjermeros, Thorbjørn Knudsen, Øyvind Kostøl, Torvald Ramsøy og Hans Jørgen Reinertsen.

De som falt på Narvik havn var: Alfred Berg Aslaksen og Olav Olsen."