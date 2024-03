I SNØ: Signalbygg som er brukt både som hus for rallarer og som landhandel. Foto: Tore Hvaal

RETRO: Inne i huset er det mye gjenbruk. Og her er det jammen også retrostil på utsiden. Foto: Tore Hvaal

– Kjærligheten til huset er fremdeles stor. Men nå må Fidjetun igjen finne nye, kjærlige beboere, sier Lena Strøyer og Tore Hvaal.

De har brukt mye tid og energi på å forvandle et gammelt rallar-pensjonat til treffsted og feriested.

– Vi har også spilt Lotto i håp om å vinne nok til å beholde stedet, men nå innser vi at det er på tide å gi slipp. Det er en stor sorgprosess for oss, sier de.

Tanken om Fidjetun pensjonat, kafé & landhandel ble født da de en regnvåt augustdag i 2015 fant et digert hus som ga dem en sverm av sommerfugler i magen.

I Vegusdal i Birkenes kommune, et område de ikke kjente fra før. En drøy time fra Arendal.

MYE GRAVING: Vann og kloakk var ikke koblet til huset, så eierne har søkt, stått på og fått det til – takket være mye egeninnsats og god hjelp fra andre. Hovedhus til venstre. Hus for bikuber til høyre. Foto: Tore Hvaal

– Wow-effekt

Mye av det opprinnelige i huset var ivaretatt – og det gjorde sitt til at de falt for signalbygget som mellom 1927 og 1929 ble satt opp for å huse ingeniører og rallarer som jobbet med å anlegge Sørlandsbanen.

Fra 1930 til 1965 drev huseier Gustav Sundsdøl landhandel der på Heimly, som eiendommen egentlig heter.

Han var en driftig type som også drev stort med honning, og i hagen står det fortsatt et toetasjes bihus som har rommet bikuber.

– Vi fant jo en intakt landhandel. Det var en skikkelig wow-effekt å komme inn der, sier Lena Strøyer.

TOMT: Her drev Gustav Sundstøl landhandel fra 1930 til 1965. Nå har dagens eiere drevet handel der noen få år, men håper andre vil overta. – Da vi kom hit og fikk se disse lokalene, var det skikkelig wow-effekt, sier de. Foto: Tore Hvaal

Skogens ro

Paret falt også for områdets ro – med skog og vann, dyr og fugler.

Ideen var å lage et fristed både for seg selv og andre, et sted hvor man kunne senke skuldrene og finne hvilepulsen. De ønsket både å ta vare på gammel historie og lage et værested også for andre.

– Et sted hvor du kan synke inn i en atmosfære fra den gang tiden gikk litt langsommere.

Da paret så puttet på en stor dash med retromøbler og gjenbruk av ulike slag, skapte de et sted folk har kommet til for å spise suppe, kaker, gjærbakst og drikke kaffe fra gamle Stavangerflint- og Figgjo-serviser, oppleve konserter, kjøpe lokale varer, overnatte og få naturopplevelser.

– Vi har lagt opp til retrosjarm, smiler Lena Strøyer.

De tre rommene de har leid ut gjennom Airbnb, har vaskevannsfat på rommet og bad på gangen.

Stedet har også vært mål for dagsturister i bil, eller ivrige syklister på langtur.

1 / 3 MARITIMT: Med pledd fra den norske marine.





Mye grovarbeid

De har nok hatt hvilepuls innimellom, men det har også vært mye arbeid.

Paret sier de har fått infrastruktur på plass med renseanlegg og brønn.

– Vi har pleiet huset som best vi kunne, med kyndig hjelp fra dyktig gammelhusentusiast og gode venners dugnadsånd.

De har også hatt hjelp til å restaurere vinduene etter gammel byggeskikk.

Med julemarked i 2019 åpnet de Fidjetun pensjonat, landhandel & kafé.

GANG: Benker å sitte på, hatter lett tilgjengelig. Foto: Tore Hvaal

BAD: Nytt og gammelt. Foto: Tore Hvaal

Bråstopp

Koronapandemien kom noe ubeleilig rett etter oppstart.

– Drømmen om livet på landet var stor og god. Men vi har kanskje vært litt naive. Covid spente litt bein under det vi holdt på med. Når rentene nå også har økt mye, innser vi at det er fint å overlate dette til andre, sier paret.

De kjøpte stedet for 1,6 millioner og tror det legges ut for rundt to millioner – litt senere i vår.

De fikk penger fra Kulturminnefondet til oppussing selv om stedet ikke er verneverdig.

– Ideen om at vi åpnet huset opp, og gjorde det synlig og tilgjengelig for andre, var noe de sa de verdsatte.

Tomta er på 4,5 mål og Lena har fokusert mye på å pynte hagen med stauder og andre planter som historisk hører til husets levetid.

Paret berømmer måten bygdefolket har tatt imot dem på.

– Vi hadde nok håpet å lage enda mer aktivitet både for folk rundt her og andre, men alt til sin tid. Huset har en spesiell historie og det er jo et signalbygg. Hvis vi kan gjøre vårt til at det blir overtatt av noen som vil ivareta det, har vi gjort noe riktig overfor bygda.

HAGE: De har brukt mye tid på å opparbeide hage blant annet med stauder fra den tiden da huset ble bygget. Foto: Tore Hvaal

ENKELT: Vaskevannsfat på rommene – og bad på gangen. Foto: Sindre Haugen Mehl

MED LEKEHUS: Innredet som et familierom fra 70-tallet med tidsriktige leker og sengetøy. Foto: Sindre Haugen Mehl

– Ekstrem sorgprosess

De innser at deres periode på Fidjetun er over.

– Det blir kjempevemodig og det har vært en utrolig lang vei. Vi begynte å tenke på salg i fjor – det er en ekstrem sorgprosess vi når går gjennom. Nå er det vår oppgave å finne disse som kan kjenne husets hjerte og sjel.

– Å ha et gammelt hus er livsstil og utløp for kreative ideer. Og slik skal det være. Man bor en stund, legger sitt til, og overlater stafettpinnen videre til nye entusiaster med hjertet på rett plass. Et slikt arbeid er ikke for alle. Men vi vet at det er mange der ute som har det i seg, og som vil kunne finne like mye glede, ro og nærhet i Fidjetuns særegne sjarm, som det vi har gjort, sier de som ikke har tenkt å forlate Agder.

Kunstsilojobb og foto

Hun er 55, han er 57 og de skulle ønske de var 20 år yngre når vi satte i gang for det er jobbing hele tiden.

Hun har kunstutdannelse og jobber nå for Kunstsiloen i Kristiansand.

Han er fotograf og kommer til å fokusere en del på den biten fremover.

Med seg videre har de drømmen som de nå har opplevd og gjennomført. Og så skal de finne nye drømmer å putte i ryggsekken sin.