– Tilskuddsmottakerne for ordningen er kommuner som har bosatt flere flyktninger enn det de opprinnelig ble anmodet om for 2023, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til Lillesand kommune.

Lillesand kommune ble i førsteomgang anmodet om å ta inn 110 flyktninger i løpet av 2023, men ble i mai bedt om å ta inn ytterligere ti flyktninger. Ved årsskiftet ble det klart at Lillesand totalt tok inn 124 stykker, og det får kommunen støtte for.

– Regjeringen innførte i 2023 en incentivordning for å legge til rette for økt antall bosatte fordrevne fra Ukraina og andre flyktninger i kommunene. Ordningen ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2023, og gir kommuner 50 000 kroner i ekstratilskudd per bosetting utover opprinnelig anmodning, skriver IMDI.

Totalt mottar Lillesand kommune 700.000 kroner i støtte.

– I denne sammenheng utbetalte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kr 650000 i tilskudd til Lillesand kommune i desember 2023. Tilskuddet var for 13 bosatte personer over opprinnelig anmodning, som var registrer innen uttrekket som ble gjort 01.12.2023. IMDi foretok et nytt uttrekk av bosatte innen 31.01.2024, og IMDi utbetaler dermed kr 50000 i tilskudd til Lillesand kommune, i tillegg til det som ble utbetalt i desember 2023. Tilskuddet er for resterende 1 bosatte personer over opprinnelig anmodning, utover de 13 som det ble utbetalt tilskudd for i desember 2023, skriver IMDI.